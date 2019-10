(FOTO/VIDEO) Prošlo je 10 godina od legendarnog videa “Bože, Petra!”

Autor: Dnevno

Gotovo da ne postoji osoba u Hrvatskoj, koja baš nikada nije čula za djevojčicu iz Svilajnca u Srbiji, koja je prije 10 godina izgovorila čuvenu rečenicu “Bože, Petra”. Malena je osvojila srca mnogih i postala mega zvijezda Youtube-a.

Niti deset godina kasnije, interes publike i medija nije prestao, a mnogi se pitaju kako ova djevojčica danas izgleda! Natalija Mitrović danas ima 14 godina i kaže da je ova izjava puno utjecala na njezino odrastanje. “Postala sam baš popularna. U početku sam se puno fotografirala s ljudima, na ulici me pitaju, ali prije je bilo više.” , rekla je Natalija, koja je izgovorila tu rečenicu.

Obje djevojčice sada idu u osmi razred osnovne škole, a osim Natalije, u školi prepoznaju i ‘pravu’ Petru, Petru Milošević kojoj Natalija nije mogla vjeroavati da bi se ošišala i tako postala “ćelava”.

“I danas me u školi djeca pitaju jesam li ja ta ‘Bože, Petra’. Šale se na taj račun, sad mi to malo i smeta, ali tada sam to voljela i bilo mi je zanimljivo to što ću biti popularna.” – izjavila je Petra.

Video se na YouTubeu može naći na nekoliko kanala, ali onaj “originalan” pogledan je preko 3,3 milijuna puta. Tema emisije bili su frizeri, a Natalija je oduševila rečenicom:





“Da sečeš kosu da budeš ćelav? Bože, Petra!”