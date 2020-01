(FOTO/VIDEO) Ekskluzivni kraljevski stolac za seks, kojeg nitko ne zna koristiti. Jedna stvar posebno zbunila kustosicu muzeja

Autor: Dnevno

Pošto je obožavao hranu s vremenom se ugojio te mu je povećani broj kilograma stvarao probleme u njegovim seksualnim eskapadama. Stoga ja za njega dizajniran poseban “ljubavni stolac”. Komad namještaja s pozlaćenim rubom dizajniran je tako da bi mu olakšao uživanje u druženju s brojnim ljubavnicama, pišu 24sata.

Priča o ovom neobičnom predmetu javnosti je predstavljena u sklopu dokumentarnog serijala “Tajni život monarha” koji se prikazuje na američkom The Smithsonian Channelu.

Princ Edward je bio najstariji sin kraljice Viktorije i princ od Walesa koji je tek u 60-oj postao kralj Edward VII. Pradjed današnje engleske kraljice Elizabete II. bio je poznat po nadimku Stari Bertie i ljubavi prema dvije stvari – hrani i ženama. Međutim, bio je vrlo oprezan u zadovoljavanju svojih niskih strasti te je za susrete s ljubavnicama potezao sve do Pariza. Naravno, imao je Bertie i niz ljubavnica u Londonu, a omiljena mu je bila Alice Keppel koja je ni manje ni više nego prabaka još jedne poznate kraljevske ljubavnice Camille Parker Bowles, danas znane i kao Vojvotkinja od Cornwalla.

Tracy Borman je kustosica britanske Povijesne palače i domaćica novog dokumentarca za čije je snimanje posuđena “vrlo vjerna replika” tog uređaja. No, osim izgledom, ova je stolica pažnju javnosti privukla i svojom nerazriješenom namjenom. Naime, funkcionalnost ove bizarne stolice do danas nije potpuno dešifrirana što je dovelo do raznih teorija na društvenim mrežama o tome kako je ovaj stolac zapravo funkcioniralo.

“Ono što me doista uznemirilo u vezi stolice je to što je na njoj bilo mjesta za dvije dame, jednu na vrhu i jednu ispod – ali točno kako je došao do one ispod, nikad nismo uspjeli razraditi”, rekla je Tracy.

“Zbilja ne znam što je ona druga radila dolje, možda je samo čekala, ne znam.”, zbunjeno je priznala kustosica.