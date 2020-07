(FOTO) Veljača u društvu markantnog muškarca: ‘Čemu kvariti brakom?’ On: ‘J**i se!’

Autor: Dnevno

Poznata glumica Jelena Veljača posljednjih mjeseci medije intrigira svojim ljubavnim životom.

Nakon bračnog kraha, svi se pitaju tko je ili će ponovo zarobiti njeno srce!

Posljednjom fotografijom Jelena je tako dala naslutiti kako je njeno srce zarobljeno, ali i otkrila kako se očito više ne misli udavati, ne otkrivši pritom je li markantan muškarac s fotografije više od prijatelja, ali sudeći po onome što je napisala, očito su si jako bliski kada je njihovu fotografiju podijelila uz hasthtagove ‘sve’, ‘ljubav’, ‘voljene’

”Ono kad ga u 9 am nazovem da ga pitam kako podnosi karantenu u bg i kako je općenito i kaj ima a on se javio sa: ŠTA SE DESILO

jer: zna koliko prezirem telefoniranje jer: me poznaje jer: je to the one and only @cokabroz koji je IZMISLIO da je beograd u karanteni a zapravo samo kafane ne rade iza 23”, napisala je Veljača.

Jedna prijateljica napisala je kako bi muškarca s fotografije zavela, dok je Jelena pritom otkrila što joj očito više ne pada napamet, a javio se i muškarac s fotografije:

”Ja bih na tvom mjestu ovog coku zavela, sta ti tesko. Salim se malo, jer ste bolji Team skupa nego mnogi bas ono partneri na ig”

”Kako da ti kažem, čemu kvarit brakom”, odgovorila je Veljača prijateljici,

”Senada hvala ti, neko bar da joj objasni”, napisao je muškarac s fotografije.

Riječ je o Ljubomiru Dorontiću, televizijskom i kazališnom producentu, koji je pak na svom profilu, gotovo kad i Jelena, objavio fotografiju uz prilično romantično objašnjenje koje je komentirala i Jelena, a cijela ‘rasprava’ je završila tako što je Jeleni napisao: ‘Jebi se!’

”Tog dana, točno prije mjesec dana, djelovalo je sve savršeno. Ležali smo u krevetu nakon ručka – nije nam se dalo prst pomknuti – i tako pravili planove gdje ćemo sve ići preko ljeta od Istre do Dubrovnika, koje ćemo projekte praviti…danas mjesec dana kasnije, opet smo na pragu lockdown-a, sve se preko noći vratilo na staro, strah je opet ušao među ljude.

⠀

A ja, ja ne želim mračiti, ne želim bilo kome kritizirati izbore i način ponašanja. Ja samo želim da zavlada blagostanje, da budem okružen ljudima koje volim, na lokacijama koje smo sami birali, da me ne zove ntiko tko ne zaslužuje biti tu, da nazdravljamo životu i naravno,…”

⠀

Poanta priče je sačuvati čistu glavu i zdrav razum, za sve lijepo što nam dolazi!”, zaključio je Dorontić.

Jelena mu je na to šaljivo napisala: ”daj mi ukratko napiši kaj piše u romanu jer nemrem sad čitat ne stignem’, a Dorontić odgovorio: ”KO JE ON. E to piše, jebi se”

Dodao joj je i: ”kad se dozoveš pročitaj, pa stavi srce.”, a ona mu je brže bolje ostavila srce, kako je napisala ‘na kredit’

Ipak, Jelena Veljača još je pojavom prethodnim fotografija nje i Dorontića u medijima demantirala kako su oni par, a prirodu njihova bliskog odnosa pojasnila je putem svog Instagram profila: