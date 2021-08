(FOTO) Uršula Tolj objavila intimne fotografije i poručila: ‘Tko smije ikome suditi i zašto bi? Zbog fotki?! Živite i pustite ljude da žive’

Poznata voditeljica Uršula Tolj objavila je na svom Instagramu niz fotografija na kojima pozira u bikiniju, te se na neki način priključila društvenom pokretu Body Positivity. Naime, u opisu je otkrila kako ne koristi Photoshop ili bilo kakve slične aplikacije za uređivanje fotografija.

“Ako povećate, vidjet ćete i nešto celulita i određenu količinu bora. Nemam photoshop ili slične aplikacije, samo koristim, i to ne uvijek, instagramske filtere. No, to je moj izbor. Niti mi se da niti mi ima smisla da na fotkama budem neka druga ja, s npr, većim grudima ili usnama”, napisala je uvodno voditeljica, pa nastavila:

“No, tako ja, a ako netko želi svoju slikovnicu (jer, budimo iskreni, ovo jest slikovnica a ne život) ukrašavati, popravljati, uljepšavati – zašto ne? Njegovo je, smije što god hoće. I neka je tako. Tko smije ikome suditi i zašto bi? Zbog fotki?! Ne trebam tvrditi da sam stvarna žena jer to jesam, nisam hologram. ali na Instagramu ćete vidjeti moju stvarnost tamo gdje sam si dobro ispala. Imam fotki na kojima sam užas, te obrišem odmah, ne objavim ih. Valjda i vi tako haha…”, napisala je, a potom zaključila:

“Što hoću reći? Živite i pustite ljude da žive. Prelijepi su i predragocjeni ovi naši trenuci da bismo ih prljali nepotrebnim zločestoćama. Da samo znate kako sve postane u trenu nevažno kad se dogodi nešto što ugrozi život.

(I, da, vježbam, jedem puno voća i povrća, pijem vodu i mažem taj celulit raznim kremama ali uvijek ga je bar malo tu.”

Malo je reći da je fotografijama oduševila pratitelje, a mnogi su se složili da voditeljica jednostavno izgleda famozno!

