(FOTO) UDALA SE IVA MAJOLI! Procurila je fotka lijepe mladenke: Naša najbolja tenisačica blista u Milanu

Autor: Dnevno.hr

Iva Majoli danas se u Milanu udaje za talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija, a njezina je prijateljica na Instagramu otkrila kakvu je vjenčanicu odabrala naša najbolja tenisačica.

Lijepa Iva kojoj će ovo biti drugi brak odlučila se za usku dugu bijelu haljinu s decentnim prorezom, ali i naglašenim dekolteom. Ramena je prekrila sakoom koji ima iste srebrne detalje kao i haljina, što je uskladila sa srebrnim štiklama.

Iako se šuškalo da će se vjenčanje održati za vikend, par se pomalo neočekivano odlučio za četvrtak, a Majoli i uzvanici cijeli dan na društvenim mrežama objavljuju kako teku pripreme.





Iva je nedavno za Story otkrila kako je došlo do nove ljubavi u njezinom životu. U poduzetnika se zaljubila krajem prošle godine, a osvojio ju je jednostavnošću i pažnjom.

“Dosad mi to nitko nije davao na način na koji on to čini. Drži me kao kap vode na dlanu”, rekla je i napomenula da svoju intimu ipak najviše voli sačuvati za sebe.

Još uvijek nije sigurna hoće li promijeniti adresu.

“Zasad smo u pregovorima. Postoji velika mogućnost da Mia najesen nastavi školovanje u Milanu”, otkrila je Majoli.