(FOTO) Tončica Čeljuska, Damir Boras i drugi predstavili novu zbirku poezije Istina Vesne Boinović – Grubić

Autor: Tea Šojat

Uz pojam razotkrivanja istine često se vežu osjećaji straha ili srama. Tu tabu temu uspješno je razbila Vesna Boinović – Grubić, autorica zbrike poezije naziva Istina. Zbirka je to koja govori o inspirativnoj temi, otkrivanju i raznim vrstama istine. U svojim pjesmama autorica otkriva na najizravniji način svoje osjećaje i svoja iskustva, ali i duboko proživljena i promišljena iskustva svojih bližnjih. Razotkriva istinu bez straha i stida, približujući nam svu slojevitost svoje duše povezujući iskustva i doživljaje.

Uzbudljivi umjetnički program koji se održao u sklopu Art Fair Zagreb, svojim nastupom upotpunila je operna diva Antonella Malis.

Predstavljanju treće po redu zbirke poezije te čitanjem stihova po odabiru upriličili su rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras, televizijska urednica Tončica Čeljuska, upraviteljica Zaklade „Hrvatska za djecu“ Renata Gubić te dramski prvak te kazališni, televizijski i filmski glumac Joško Ševo.

“Traganje za istinom, otkrivanje i spoznaja kao vječno pitanje međuljudskih odnosa gdje istina nije samo opzitiv laži, nego je sam čin spoznaje. Istna je univerzalni jezik s kojim se kad se želi, lako sporazumijeva. Svako traganje polako otvara vrta novih spoznaja, a svaka spoznaja nas dogradi i oblikuje jednim dijelom. Zato – Istina kad jasno sja, svakome u sebre pogledati da. Pisanje je naprosto nešto što se događa – ono se ne planira, ono se ne nadzire niti se kontrolira – ono je tu nepozvano kao dar kojeg se ima ili nema, a kojeg je lijepo podijeliti sa drugima.” – otkriva autorica zbirke poezije Vesna Boinović – Grubić.

Svakoj je pjesmi njezin naslov i ključ za razumijevanje. Zbirka je puna snažnih, iskrenih ali i dirljivih svevremenskih poruka.

“Pjesme Vesne Boinović Grubić nisu pjesme koje se čitaju samo jednom. One trebaju biti pri ruci i sa svakim čitanjem dobivaju novu snažnu, iskrenu i toplu ljudsku interpretaciju o ženi koja čezne za istinom kao spoznajom i u toj svojoj čežnji odbacuje kritiku zavidnih i bez straha i stidakroz stih podastire svoju nutrinu.” – istaknuo je prof. dr. sc. Damir Boras, Rektor Sveučilišta u Zagrebu koji je pročitao svoje omiljene stihove iz zbrike poezije Istina.

Vesna Boinović – Grubić živi i radi u Zagrebu gdje je diplomirala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Danas je zaposlena kao član Uprave u društvu iz Grupe Končar, a već godinama pisanje poezije njezina je druga ljubav.

Vesna je neke od pjesama poezije dala uglazbiti. Članica je Matice Hrvatske i redovni sudionik na Međunarodnom festivalu poezije More na dlanu, Zagreb na dlanu, Slavonija na dlanu te na Dobro jutro more kao i mnogim drugim okupljanjima pjesnika. Kontinuirano objavljuje i sudjeluje na okupljanju pjesnika u zemlji i inozemstvu. Objavila je zbirku poezije pod nazivom 6ti dio mene, zbirku Takva te tri slikovnice za djecu naziva Žapčeva pjesma, Pjesma o hrani i Sreća. Zbrika Istina treća je zbrika poezije ove zanimljive i osebujne autorice. Dobitnica je Prve nagrade stručnog žirija na festivalu Melodije dalmatinksog juga – Opuzen 2019. Godine za pjesmu Šećerna vodica dok je za pjesmu To nije svila dobila također prvu nagradu stručnog žirija na festivalu Melodije hrvatskog juga- Opuzen 2021.









Zbirka Istina moći će se kupiti u Kulturi snova – [email protected] ili na Art Fair Zagreb (Paviljon 5).