(FOTO) ‘ŠTO JE UČINILA S LICEM?!’ Bivša supruga Arnolda Schwarzeneggera šokirala svijet, snimljena je u šetnji

Bivša ‘prva dama Kalifornije’, 66-godišnja novinarka Maria Shriver, iznenadila je svjetsku javnost nakon što su svjetlo dana ugledale fotografije na kojima, najblaže rečeno, izgleda drukčije.

Zategnutog lica i vidno povećanih usana, bivša supruga Arnolda Schwarzeneggera snimljena je u šetnji Los Angelesom. Shriver ne izgleda oduševljeno dok je paparazzi slijede u stopu, pokušavajući ‘uhvatiti’ detalje njezina ‘osvježenog’ lica.

WHAT DID MARIA SHRIVER DO TO HER FACE?

‘Što je to Maria Shriver učinila s licem? Zastrašujuće’, samo je jedan od komentara na društvenim mrežama.

