(FOTO) ŠTO ĆE REĆI OBOŽAVATELJI?! Uhvatili smo trenutak – Nives Celzijus ljubi atraktivnu reality zvijezdu!

Pjevačica Nives Celzijus navodno je u sretnoj vezi oko godinu dana, iako njenog partnera ili partnericu nismo još imali prilike vidjeti. No, čini se da ju to ne sputava da uživa u ‘ženskim čarima’. Nije prvi put da se Nives našla ‘u klinču’ sa ženom, a čini se da joj ženski poljupci itekako gode.

Podsjetimo, nedavno je izazvala lavinu reakcija nakon što je objavila video s Ecijom Ivušić, a na kojemu se influencerica i pjevačica, kako se čini, ljube.

To im nije bilo prvi put da su razmjenjivale nježnosti. Naime, na prolavi 33. rođendana Ecije Ivušić osim u slavljenicu, svi pogledi bili su uprti i u zgodnu Nives, koja je za tu svečanu prigodu odjenula crne hlače od lateksa koje su istaknule njezinu bujnu stražnjicu.

Seksepilna pjevačica, spisateljica i glumica tad je “vrućim” poljupcem Eciji čestitala rođendan, o čemu su se odmah raspisali domaći mediji. Celzijus se o svemu u šaljivu tonu oglasila i na svom profilu na Instagramu:

“Slavili smo Ecijin rođendan i bilo je super. Danas mi je opet super jer sam glavni dasa u gradu. Naime, piše da sam ostvarila san svih gradskih dasa i masa i poljubila najljepšu Hrvaticu. Ništa, idem sad isprintat’ i uokvirit’ taj tekst i staviti ga ispred kreveta da me svako jutro podsjeti koja sam faca “,napisala je Nives.









Kratka snimka spomenutog vješto odglumljenog poljupca bila je objavljena na jednom od Instagram Storyja, no nažalost, ista više nije vidljiva.

Ponovno je Nives uzburkala strasi nakon što je na Insta storyju objavila video, no ne s Ecijom, već atraktivnom Katjom Usenik u čijem društvu smo ju i ranije viđali. Uspjeli smo uloviti trenutak na Insta storyju kojeg je podijelila Nives. Ovaj put je bez sumnje potvrđeno da je pao pravi poljubac.

Katja je javnosti postala poznata po vezi s kuharom Dinom Galvagnom. Njih dvoje svoju su romansu prekinuli 2014. godine, no njihovi privatne razmirice ponovno su ugledale svjetlo dana nakon što je Katja ispričala pikanterije iz veze sa slavim kuharom, boraveći u Big Brotheru.

“Dolazim doma i ne mogu otključati kuću”, započela je Katja priču o večeri kada se vraćala iz noćnog izlaska, a Dino je došao iz Splita u Zagreb bez njezinog znanja. “Otvara on iznutra i govori- di si ti do sada, ja ne znam di si ti, umirem od brige!” ispričala je Katja i komentirala da joj njegovo ponašanje nije bilo previše jasno. Dodala je da joj je u tom trenutku Dino naredio da se odseli.

“Imaš vremena do podne da se spakiraš i odseli”‘, rekao joj je. Prema njenim riječima, Riječanka je mislila da nije ozbiljan i pokušala je odgoditi taj razgovor do jutra, ali, kako kaže, Dino nije stao sa svađom i onda je Katji prekipjelo. “Stvarno, hoćeš to? Nije problem!”, odgovorila mu je te ispričala da se nakon prekida Galvagno pokušavao ispričati na razne načine. Katja je ostalim stanarkama Big Brother kuće rekla da ju je Dino kasnije stalno zvao, slao zajedničke prijatelje da provjere kako je te joj je slao poklone i novac.