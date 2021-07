(FOTO) SRBI SNIMAJU FILM O OLUJI: ‘Ispričat ćemo našu stranu tog rata, da nas ne prikazuju samo kao zločince, i naš narod je ozbiljno stradao’

Autor: Š. P.

Nakon kontroverznog filma “Dara iz Jasenovca” redatelja Predraga Antonijevića, u Srbiji nastaje još jedan film povijesno-ratne tematike koji će, bez imalo sumnje, izazvati podijeljene reakcije. Riječ je o filmu “Oluja” redatelja Miloša Radunovića, čije je snimanje ovih dana počelo u Pambukovici kod Valjeva u Srbiji, oko sto kilometara sjeverozapadno od Beograda.

Iako je ekipa filma prve kadrove planirala snimiti na dan obljetnice akcije, 5. kolovoza, sa snimanjem je ipak započeto ranije. Riječ je, pogađate, o događaju koji se u Hrvatskoj slavi kao državni praznik – ali iz srpskog kuta.

“Mislim da je vrijeme da se taknemo ove bolne teme i ispričamo našu stranu tog rata, da nas ne prikazuju samo kao zločince, već da se vidi da je i naš narod ozbiljno stradao. To su teme u koje se mora dirati i mislim da treba što više snimati filmova o našim bolnim temama. Na desetine filmova o Jasenovcu, Oluji, o Kosovu, kao što su Amerikanci snimili pregršt o Vijetnamu”, rekao je redatelj Miloš Radunović za Blic uoči početka snimanja filma.

Redatelj kaže da je to prvi put da se srpska kinematografija bavi Olujom, koju smatra jednim od najvećih zločina nad srpskim narodom od Drugog svjetskog rata.

“Film ‘Oluja’ je naše viđenje rata, bazirano na istinitim pričama. U centru događanja su životne sudbine glavnih junaka, koje su jako potresne i emotivne u mjeri da svaka njihova suza zaslužuje poseban film. Potrudili smo se napraviti scenarij koji na intenzivan i dramatičan način prati period neposredno prije, za vrijeme i poslije Oluje”, rekao je.

“Planiramo ga distribuirati i van granica Balkana, volio bih da svijet vidi i našu stranu. Međutim, to sve ovisi o političkim okolnostima. To nije do nas, već do viših faktora”, tvrdi Radunović.

Jovo daje sugestije

Jedan od protagonista filma “Oluja” je i Jovo Maksić, koji je tu vojnu akciju, tvrdi, doživio sa srpske strane. “Bit ću neka vrsta koordinatora, netko tko će ispravljati neke greške koje se mogu dogoditi u scenariju. Da sve bude što relevantnije i što istinitije. Kako mi dolaze epizode, ja ih čitam i dajem neke svoje sugestije, što je i njima dragocjeno. Dali su mi svu slobodu da nešto, što mi se čini da nije točno, mogu ispraviti i da probudim neke ideje u scenariju, pa će vjerojatno biti i nečeg mog osobnog”, rekao je Maksić za Blic i dodao da je ovo priča o običnim ljudima.

“Oni su tihi heroji. Običan čovjek je zanemaren, a povijest su stvorili obični ljudi, obični seljaci i ovo je priča o običnim seljacima. To su ljudi koji su silom prilika zbog nekih političkih ili drugih razloga propatili, a takve priče ćete naći i na drugoj i trećoj strani, i mislim da se trebamo baviti time, da jedni drugima na taj način i oprostimo i da razumijemo jedni druge”, zaključio je Maksić.









Projekt će, pišu srpski mediji, uključivati igrani film i dvanaest epizoda serije. Premijera filma očekuje se u prosincu ove, a serije u ožujku iduće godine.