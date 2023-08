(FOTO) Splitska legenda pozirala s Milanom Popovićem: Severinin bivši jako voli hrvatsko more

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Čini se kako Milan Popović i ovo ljeto uživa na omiljenom mu Jadranskom moru, a pohvalio se i kako je na odmoru uživao u društvu splitske legende, Jadrana Lazića, našeg čuvenog paparazza, reportera i studijskog fotografa s preko 50 godina uspješnog karijerom.

“Prvi pravi paparazzo“, napisao je Milan Popović uz fotografiju na kojoj je pozirao s Lazićem dok je u rukama držao monografiju našeg prvog paparazza u kojoj su prikazani najzanimljiviji trenuci iz njegove pedeset godina duge. Monografija je tiskanaa kao luksuzni set dva visokokvalitetna sveska velikog formata, koji se inače pakiraju u prigodnu kutiju.

Inače, prije godinu dana razgovarali smo s Milanom Popovićem o ljetu i Jadranskom moru, a on nam je otkrio da mu je hrvatsko more najljepše i najzdravije.

Prošlo ljetoi proveo je dosta vremena s obitelji na Jadranskom moru, a čini se da isto planira i za ovo ljeto. Upitan kako to da toliko krstari Jadranom, kazao je kako je uz Jadran vezan još od djetinjstva.

“Ja sam obišao mnoge destinacije svuda po svijetu. Za mene je Jadransko more, more na koje sam dolazio kada sam odrastao i za mene je to još uvijek najljepše more, blizu je i po meni je ono najljepše i najzdravije more.”

Na pitanje što ga se najviše dojmilo na Jadranu prošlo ljeta, dao je zanimljiv odgovor.

“To da u Jadranskom moru ima sve manje ribe i da postaje luksuz da restorani na moru serviraju frišku, divlju ribu, škampe, hobotnice. To me se baš dojmilo i nažalost to postaje luksuz. Što bi rekla jedna ugostiteljica na moru, bilo bi dobro kada bi se broj turista prepolovio, da to bude zaista kvalitetan pravi doživljaj za te koji budu dolazili na more, i po većim cijenama, naravno, kako bi i ugostitelji mogli zaraditi novac i kako bi se more moglo oporaviti da bude ribe i da svi budu zadovoljni.”