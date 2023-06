(FOTO) Sjećate se Mike i Gibe? Nekad su bili mladići, a danas su zanosne ljepotice

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Zvijezde regionalnog Big Brothera, mladići Mika i Giba, osvojili su srca javnosti svojom otvorenošću i spontanošću, a njihova najava promjene spola mnogima je privukla pažnju.

Danas se zovu Ivana i Ana, a vijest o njihovoj dugoočekivanoj promjeni spola podijelila je njihova majka Rada na društvenim mrežama ne skrivajući sreću i ponos.

“Prave ljepotice, sliče na majku”

“To su moja djeca, ja prvo gledam da su one sretne, da su mi žive i zdrave. Ničije dijete ne diram, ničije dijete ne ogovaram. To što su one promijenile spol, to je sve normalno sada, njih dvije će nekada i o tome javno govoriti. One žive u Njemačkoj, s njima se čujem dva do tri puta dnevno i sada kada je Rade, moj muž, u bolnici, ja se s njima čujem čak i češće. Njih se dvije ne boje nikoga, nisu one prve koje su promijenile spol, to je jača sila. Zahvaljujući doktorima one su sada prave ljepotice, sliče na majku”, ispričala je Rada.

“One sliče na mene, ali nemaju moj jezik, ja imam britki jezik i to je to, one ga nisu naslijedile od mene. Ja sam sve ovo podržala. Ako podržavaš mene i moju djecu tebi su otvorena moja vrata, a ako ne podržavaš, vrata su ti zatvorena. Ne mogu ja podržavati nikoga tko ne podržava moju djecu, cijela obitelj ih je podržala. I susjedstvo. Svi nas podržavaju, više su nam obitelj nego što su nam susjedi. Pisali su po komentarima da sam ja kriva. Za što sam ja kriva, što ja mogu biti kriva. Ne znam je li narod svjestan kako ja kao majka mogu biti kriva za to”, istaknula je Rada, prenosi Kurir.