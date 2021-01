(FOTO) SISAČKI VATROGASAC MIJO GOLICA MAŠTU: ‘Nisam zaljubljen i nemam curu’

Autor: Dnevno.hr

Javnosti poznati kao drugi hrvatski ‘Gospodin Savršeni’ sisački vatrogasac Mijo Matić prije nekoliko je dana napunio 29 godina. Rođendan je proslavio u mirnom okruženju s prijateljima i roditeljima.

“Za rođendan sam dobio prekrasnu čokoladnu tortu i meni drage ljude u jednoj prostoriji. Inzistirali su da mi nešto uzmu, ali poznavajući mene odustali su. Znaju da me ne mogu obaviti poklonima. Uvijek volim naglasiti kako sam ‘bogat’ zahvaljujući svojim prijateljima i roditeljima. Tako da to naše zajedničko druženje, putovanje kroz život (kakav god nas snađe) i smijanje je poklon sam po sebi “, istaknuo je simpatični Mijo za 24sata.

View this post on Instagram A post shared by Mijo Matic (@mijomatic)

Kako MIjo dolazi iz Siska komentirao je i situaciju u gradu nakon potresa.

“Na sreću, zgrada i stan su dobro prošli bez većih oštećenja. No to isto ne mogu reći za svoje prijatelje i tetu koji su nekoliko stotina metara udaljeni… Kako se dogodila ova situacija moji su bili kod mene nekoliko dana jer je ova zgrada u Zagrebu sigurnija od one u Sisku”, otkrio je.

Matić je po zanimanju vatrogasac i govori kako nije prvi dan sudjelovao u evakuaciji i sanaciji. Taj dan je, kaže, taman došao iz noćne smjene.

“Idući dan su se dečki iz kvarta organizirali i otišli smo pomagati u okolna sela. Poznajem dosta ljudi pa sam uspio povezati preko društvenih mreža koga sam s kim mogao u tim počecima”, objasnio je.

View this post on Instagram A post shared by Mijo Matic (@mijomatic)

Mijo vježba minimalno tri puta tjedno, a uz to je otkrio kako je od prekida sa Slovenskom Nušojm Rojs (29) njegovo srce potpuno slobodno, ali i spremno za pravu ljubav,

View this post on Instagram A post shared by Mijo Matic (@mijomatic)

“Nisam zaljubljen i nemam curu. Ne mogu reći da je tražim, vjerujem da sve dođe kad treba, bar se tako meni pokazalo. Određen tip cure nemam, vjerujem svojoj intuiciji i osjećajima tako da je vjerojatno do mene, a ne cura ili cure”, zaključio je za 24sata.