(FOTO) SAVRŠENO NESAVRŠENA: Marijana Mikulić pozirala u kupaćem i poslala važnu poruku: ‘Moje tijelo je jedino koje imam’

Autor: Dnevno

Glumica Marijana Mikulić (39) jedna je od onih koji su odlučili iskorisiti produženi vikend, te se s obitelji, obitelji, sinovima Ivanom, Andrijom i Jakovom i suprugom Josipom, uputila na odmor u Makarsku.

Tako je svoj kratak odmor obilježila i na društvenim mrežama, a sa svojim pratiteljima podijelila je i fotografije na kojima pozira u jednodijelom plavom kupaćem kostimu, Tom prilikom poslala je i važnu poruku – najvažnije je voljeti samoga sebe.

Podsjetimo, nedavno je napadnuta pjevačica Neda Ukraden i to od strane pratitelja na svom Instagram profilu koju su se ružno izrugivali njenom izgledu, što je pjevačici doslovno natjeralo suze na oči, iako za svoje godine Neda izgleda famozno, a što je navjerojatnije i razlog zlih komentar.

View this post on Instagram A post shared by Marijana Mikulić (@maremikulic)

Važno je dobro se osjećati u vlastitoj koži

Iako je među njima poprilična razlika u godinama, poruka koju one šalju je ista – važno je dobro se osjećati u vlastitoj koži, bez obzira na komentare.









“Moje tijelo možda ne izgleda savršeno, ali je jedino koje imam”, započela je glumica, te dodala: “Ako ništa drugo izrodilo je tri mala savršena gremlina”

“Imam i neke svoje želje i potrebe, ono kako bih ja htjela izgledati, zato što se ja kao ja tako osjećam dobro, ali prije svega mi je bitno da je to tijelo zdravo i zato se trudim držati ga u formi koliko ide, i hraniti se zdravo. Ali se neću izgladnjivati niti svaki dan provoditi u teretani da bih izgledala po nekim normama savršeno. Priznajem, ja sama sebi nisam savršena, ali se svaki dan trudim voljeti sebe točno takvom kakva jesam, i uživati u svakom danu kao u ovom danas”, poručila je Marijana uz hashtagove žena, majka, glumica.

Naime, “izbombardirani” smo fotografijama savršenih tijela žena koje su, između ostalog i majke’, no iako mediji često objavljuju i one neobrađene fotografije na kojima se vidi da ona isklesana tijela savršenog tena i nisu tako savršena. Celulit, koža na trbuhu koja visi kao posljedica poroda, višak kila, sve to imaju i poznate osobe, pa čak i one koje su se podvrgle brojnim estetskim zahvatima, koje svoje ‘nedostatke’ znaju vješto prikriti kad objavljuju vlastite fotografije na društvenim mrežama, a upravo zbog toga mnoge osobe stvaraju komplekse koje ne bi trebali imati.

Glumičinu objavu podržala je pjevačica Nina Badrić, koja je isto poznata i po tome da nikad nije bila ‘mršavica’, dok su joj ostale pratiteljice i pratitelji udijelili predivne komplimente, a sama objava pokrenula je zanimljivu raspravu u kojoj se uvelike odobrava prirodan ‘nesavršen’ izgled.









“Predivna si u svakom smislu”, “Kao klinac gledao “Ponos Ratkajevih” i bio zaljubljen u Belu. 15 godina kasnije i Bela je i dalje predivna!”, “Tvoje tijelo je savršeno. Sve drugo suvišno”, “Bravo, da naučimo sebi biti savršeni, a ne drugima”, poručili su joj.

View this post on Instagram A post shared by Marijana Mikulić (@maremikulic)

Nije ovo ni prvi put da je glumica progovorila o ‘nesavršenom tijelu’.

“Nezadovoljstvo vlastitim izgledom koje u pozadini skriva druga nezadovoljstva psihološke prirode, poput nezadovoljenih emocionalnih potreba, nekvalitetnih odnosa, perfekcionizma, niskog samopoštovanja.. može dovesti do toga da se odnos prema hrani narušava, postaje opsesivan i koristiti se kao alat kojim se želi popravljati izgled”, poručila je nedavno.