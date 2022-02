(FOTO) Rihanna odgovorila na prozivke zbog trudničkog trbuščića, Hrvatice iznenadile: ‘Prošlo je vrijeme kad se sakrivao trbuh’

Autor: T. P.

Trudna pjevačica Rihanna koja očekuje svoje prvo dijete s reperom A$AP Rockyjem, odgovorila je na kritike koje su joj upućene zbog stila odijevanja koji uključuje pokazivanje golog trbuha. Pjevačica hita ‘Diamonds’ je u intervjuu za magazin ‘People’ otkrila da joj takav način oblačenja pomaže da se osjeća zadovoljnije.

“Uživam što ne moram brinuti o prekrivanju trbuha. Ako se osjećam malo bucmasto, nije bitno. To je beba”, objasnila je Rihanna te naglasila da joj je moda dala veliku dozu samopouzdanja u pripremama da postane majka po prvi put.

I dok svijet uglavnom kritizira Rihannin modni izričaj jer ne nosi tradicionalnu ‘trudničku odjeću’, provjerili smo što misle o njenim trudnički golišavim izdanjima. Pokazalo se da su Hrvati dosta podijeljenog mišljenja.

Izgled “rolane šunke u mrežici” mogao bi postati trend

“Meni se ovo baš sviđa”, “Vrlo hrabro, neka se manila širokih haljina i tunika”,”Odjenula bi se ovako, ali bi izgledala ko buđola”, “Super žena, briga ju, ne živi na Balkanu gdje se još uvijek nose šatorska krila u trudnoći, a sve zatrudnjele po Duhu Svetomu”, “Prošlo je vrijeme kad se skrivao trbuh”, “Sve je to super, ali u devetom mjesecu u ovom topiću će izgledati kao rolana šunka u mrežici”, samo su neki od komentira Hrvatica.









Dio njih smatra tako da Rihanna ponovno postavlja trendove i da je prošlo vrijeme kad se trudnički trbuh sakrivao, dok druge tvrde da je riječ o potpunoj modnoj pogrešci i neukusu te navode kako nikad ne bi odjenule nešto takvo na sebe, no po onome što vidimo ne bi nas začudilo da ovako osvane i na ulicama naših gradova.

Rihanna je tek nedavno podijelila vijest da je trudna i to objavom fotografije na kojoj šeta ulicama hladnog New Yorka s golim trbuhom. U opisu fotografije napisala je: ‘Kako se banda dovukla do mjeseca crne povijesti’ i time oduševila sve svoje fanove.

Pretpostavlja se da je fotka snimljena nekoliko dana prije objave jer je 33-godišnjakinja primijećena kako u istoj modnoj kombinaciji odnosi večeru svome dečku u studio.