(FOTO) Poznati hrvatski komičar u 49-oj postao tata! Na Instagramu podijelio prvu fotografiju kćeri i otkrio njeno ime!

Napokon slobodna! 5ak, 21.8.2020 stigao nam je najnoviji model budilice – Marla 5reković Kramberger❤ Za sve upite oko čuvanja, pusa, poklona i uplata obratite se mami i tati! Odoh dalje jest! #5rekovic #marla #babygirl #postaosamtata #daddy #mojaljubav #hvalaAlex #mojsvijet #čer #mojesve #tatino #ljubav #love #djevojčica #sve #maminoitatino #produkcija5rekovickramberger #falauprava