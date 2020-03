(FOTO) Potpuno gola u 47. godini ostavlja bez daha: ‘Otimačica’ pozirala bez odjeće

View this post on Instagram

“Me gusta estar totalmente vestida, o si no totalmente desnuda. No me gustan las medias tintas”. Razón tenía Marilyn Monroe. Aprovecho justo antes de dormir para compartirles esta imagen de mi calendario 2019, y recordarles que tenemos un camino extenso que recorrer juntos en #lausurpadoraenteatro. Me escriben mucho por DM amigos productores o empresarios pidiéndome información para llevar el show a alguna ciudad o patrocinar con sus marcas la gira, para eso pueden contactar a @danielferrerc. Espero me puedan acompañar: #Caracas. 19 de Marzo Entradas: @ticketmundo_ve #PuntoFijo. 20 de Marzo Entradas: 04146943788 #Barquisimero. 21 de Marzo Entradas: Pronto a la venta #Valencia. 22 de Marzo Entradas: @mdticket #Carora. 26 de Marzo Entradas: Melodía Stereo #Valera. 27 de Marzo Entradas: 04140780849 #Cabimas. 28 de Marzo Entradas: 04246622559 #Maracaibo. 29 de Marzo Entradas: @mdticket #NuevaYork. 03 de Abril Entradas: @clickeventusa #Cincinnati. 04 de Abril Entradas: @clickeventusa #Chicago. 05 de Abril Entradas: @clickeventusa #Mission: 09 de Abril Entradas: +1 956-321-1816 #Houston: 11 de Abril Entradas: @clickeventusa #SãoPaulo. 20 de Abril Entradas: Pronto a la Venta #RioDeJaneiro. 22 de Abril Entradas: Pronto a la Venta #Europa: Del 20 al 31 de Mayo Madrid, Barcelona, Valencia y Tenerife. Entradas: Pronto a la Venta – @ej.eventos #Monterrey. 06 de Junio Entradas: @arematicket #Miami. 12 de Junio Entradas: Pronto a la Venta #Paraguay. 20 de Junio Entradas: Pronto a la venta Contrataciones / Gira: @danielferrerc @hispanomedio Foto: @eldelagorravinotinto