(FOTO) Pogledajte kako umjetna inteligencija vidi Gordana Jandrokovića: ‘Malo sam se zamislio’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Poznate hrvatske ličnosti nisu napravile drastičan zaokret u karijeri, no kako bi izgledale u tim ulogama možemo vidjeti pomoću umjetne inteligencije.

Tako je Zoran Milanović postao vozač ZET autobusa, Andrej Plenković glazbenik koji pjeva obrade, Goran Bare saborski zastupnik, a Maja Šuput časna sestra. U tim karijerama prikazao ih je umjetnik Filip Filković Philatz koji je na svom Instagram profilu objavio niz fotografija koje je kreirao umjetnom inteligencijom.



“Spoj politike i zabave oduvijek me intrigirao. Kako bi naš svijet izgledao da naši vođe imaju potpuno različite karijere? Odlučio sam si odgovoriti na to pitanje. Ideja o suprotstavljanju ovih krajnje različitih scenarija pomoću slika koje sam generirao uz umjetnu inteligenciju došla je iz moje inherentne znatiželje i ljubavi prema apsurdu. Jednostavna znatiželja da vidim kako premijer može izgledati kao pop zvijezda ili predsjednik kao vozač autobusa odvela me na ovaj put. To je razigrani obrat stvarnosti koji odražava naše snove i daje komentar o našem društvu”, izjavio je umjetnik za Večernji list.

Filipovoj viziji nije promaknuo niti predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je na svom Facebook profilu podijelilio AI fotografiju sebe kao ribara.









”Ovako me vidi AI kao prodavača ribe. Hvala Filip Filkovic Philatz na drugačijem viđenju samoga sebe. Malo sam se zamislio…”, napisao je u opisu fotografije predsjednik Hrvatskog sabora.

Podsjećamo, Jandrokoviću ovo nije prvi susret s umjetnom inteligencijom. Naime, prije dvije godine bivši predsjednik Vlade umalo je iz Sabora izbacio simpatičnog humanoidnog robota Peppera, koji je nakratko sjeo u saborske klupe i uživio se u ulogu zastupnika.

“Khm! Oprostite! Povrijeđen je članak… Samo trenutak da provjerim. Povrijeđen je članak broj 238 Poslovnika.”









Robot Pepper pokušao je dobiti riječ, ali ga je Jandroković glatko odbio uz objašnjenje da je on robot i ne može sudjelovati u raspravi.