(FOTO) PA ONA JE PRAVA ‘BOMBA’! Ivani Knoll čak ni ovo ne može pokvariti raspoloženje, a izgleda bolje no ikad

Autor: Ana Korenić

Ivana Knoll ne prestaje oduševljavati svoje pratitelje na Instagramu, a na najnovijoj fotografiji stvarno ostavlja bez daha!

Ova zgodna poduzetnica i naša najpoznatija navijačica se dobro snašla u ‘novom normalnom’ dobu, što nam je i sama jednom prilikom rekla.

“Pa moram priznati da “novonormalno” ne stignem niti doživjeti jer imam toliko posla i obaveza, pokušavam živjeti kao i prije ovog ludila. Uz posao treniram, družim se s prijateljima, a uspjela sam i proputovati zemlje koje prema nama nisu imale nikakve restrikcije. Ne mogu se žaliti”, rekla nam je lijepa Ivana prije gotovo dva mjeseca.

Tada nam je rekla i kako je cijelo ljeto bila spremna na rigorozne epidemiološke mjere s dolaskom jeseni, pa i na novi lockdown.

“Nažalost, sigurna sam da će doći do toga i jako mi je žao zbog svega što će to izazvati. Virus će većina preživjeti, no što će jesti?“, osvrnula se tada na stanje u državi.

No, čini se kako ne da da joj išta pokvari raspoloženje, pa ni najava najrigoroznijih mjera.