(FOTO) OVO NIJE NIMALO SMIJEŠNO: Glumac osvanuo u ružičastoj haljini: ‘Šta nije jasno?! Nisam to tražila!’

Autor: Dnevno

Nakon što je regijom, kao i Hrvatskom, odjeknuo val prijavi za seksualno uznemiravanje i zlostavljanje, bura se malo smirila, no ne zadugo. Da je to tema koja se neće i ne smije zaboraviti, pustiti, pokazuje i posljednji čin cijenjenog glumca Gorana Bogdana.

Mnogim žrtvama i dalje je potrebna silna podrška kako bi se usudile progovoriti, ali i kako bi zlostavljači odgovarali za nanesenu bol, a glumac je upravo jednom fotografijom dao ono što žrtava posebno nedostaje – podršku.

Glumac je objavio fotografiju na kojoj pozira u ružičastoj haljini s uzdignutim srednjim prstom, ubrzo je svima postalo jasno kako nije riječ o nikakvoj šali.

“Nisam tražila….šta nije jasno”, napisao je uz fotografiju i tako dao podršku silovanim ženama. U hashtagovima je dodao poruke poput “ne dam te sestro”, “dosta je bilo” i “no pasaran”.

Poruku podrške za srpsku glumicu Danijelu Štajnfeld, koja je nedavno za silovanje optužila slavnog srpskog glumca Branislava Lečića, poslala je i Jelena Veljača.









“Ovako izgleda prava heroina. Hvala ti”, napisala je Veljača uz Danijelinu fotografiju.

View this post on Instagram





A post shared by Jelena Veljača (@jelka12)

Podsjetimo, Danijela Štajnfeld izjavila je da ju je 2012. godine silovao kolega i prijatelj Branislav Lečić. “Mene je silovao moj kolega i dragi prijatelj Branislav Lečić u svibnju 2012. godine. Nakon četiri dana glumili smo u predstavi. Bila sam u šoku. Htjela sam odmah zvati policiju, ali sam razmišljala što će se dogoditi. Morate razumjeti to stanje”, rekla je.

U intervjuu za Insajder je ispričala da ju je Lečić jedne večeri automobilom odveo na nepoznato mjesto i silovao.









“Mučio me je i silovao. Ja sam govorila ‘ne’, neprestano, dok sam god mogla. To je bilo mučenje – psihološko, emotivno, fizičko i seksualno”, kaže Danijela i dodaje da je cijelo vrijeme ridala i plakala.

Kaže da nije mogla zamisliti da će joj se tako nešto dogoditi jer je u Lečića imala beskrajno povjerenje.

Štajnfeld je ispričala da je odlučila otkriti ime svog silovatelja kada se pojavio slučaj Mike Aleksića pa je Lečić djecu iz njegove škole pozvao u svoju.

Razmišljala o samoubojstvu

“Kada se pojavio slučaj žrtava Mike Aleksića u javnosti, Branislav Lečić je smislio da bude veliki aktivist protiv seksualnih zločina. U trenutku kada je on pozvao bivše učenike škole Mike Aleksića da uđu u njegovu glumačku školu, to je prelilo kap. Ja sam razumjela da to sada više nije pitanje što će se sa mnom dogoditi u trenutku kada progovorim, ovo je pitanje moje društvene odgovornosti”, kaže Danijela Štajnfeld.

Nakon silovanja otišla je u SAD. Kaže da je dobila PTSP, a u nekim trenucima razmišljala je i o samoubojstvu.

Inače, Lečić je hrvatskoj publici poznat po ulozi u seriji Pogrešan čovjek čija je autorica Jelena Veljača.

Nakon intervju objavljena je i audiosnimka razgovora između Lečića i glumice Štajnfeld koja mu uporno govori da ona to nije željela, a u jednom trenutku mu glumica postavlja pitanje: “Znači da ne poštuješ moje NE?”, na što joj Lečić odgovara: “Ne funkcionira baš sve to tako. Ako ti ja kažem DA, onda da. Ako ti kažem NE, onda ne. To je bila jedna nepredviđenost, jedna igra u kojoj se može pojaviti nešto iracionalno. Ako si stvarno isfrustrirana sa mnom, nemoj mi se javiti”

Lečić tvrdi da mu se podmeće i tvrdi da će dokazati svoju nevinost.