(FOTO) OVO JE ISTA OSOBA? 86-godišnju baku uzeo pod svoj kist i oduševio korisnike Instagrama!

Autor: Dnevno

Ako se još uvijek pitate kome su potrebne umjetne trepavice, kome je potreban trajni make up, čemu sve to – priča ovog vizažiste mnogima će dati odgovor i promijeniti mišljenje. Ne, nije to samo potreba da drugima izgledamo ljepše, već da i sami vidimo koliko smo svi lijepi, pa čak i kad prijeđemo osmo desetljeće života.

Riječ je frizeru i vizažisti Aleksandru Dramaćaninu koju je odlučio svoju 86-godišnju baku sa sela prikazati onako kako ju on uvijek vidi – iskoristio je svoj talent i baki poklonio kraljevski tretman koji će se pamtiti.

“Moja BAKA! Volim je najviše na svijetu! Pored svih prelijepih žena koje sam sređivao, i dalje si ti netko tko mene najviše inspirira”, napisao je vizažist uz fotografije svoje bake prije i poslije kompletnoga makeovera.

Nakon što je podijelio fotografije bake prije i poslije uređianja, Aleksandar je oduševio pratitelje na Instagramu koju nisu mogli vjerovati da je riječ o istoj osobi.

On je prošle godine otkrio i da je to zapravo bio prvi put u cijelom svom životu njegova baka Miloratka, koja živi u okolici Ivanjice, obojila kosu.









Baka carica rasplakala pratitelje

“Lijepa je u svim izdanjima”, “Baka carica”, “Rasplakah se, podsjetila me na moju baku, koju sam cijelim bićem voljela”, “Kada iz ljubavi nastane moć transformacije, onda se vidi koliko ljepota jedne žene dolazi do izražaja”, “Kako lijepa žena”, samo su neka od dirljivih opažanja korisnika Instagrama.

Unuk pokazao svu ljepotu skromne žene

“Ona je obična baka sa sela, ne sređuje se i skromna je žena, ali je prelijepa i oduvijek mi je inspiracija. Kosu uvijek nosi u marami pa sam došao na ideju da joj i frizuru sredim. Prije desetak godina sam je već jednom šminkao, ali posljednji put sam to radio u karanteni jer sam sve to vrijeme bio u Ivanjici pa sam iskoristio priliku”, rekao je Dramićanin.

“Tada sam je doslovno natjerao jer nije bila posebno raspoložena za to, a drugi put sam to radio s ciljem da uokvirim njezine portrete u svom salonu, tako da sam radio fotkanje posebno u te svrhe”, otkrio je talentirani frizer i šminker za Noizz.









Nakon ovoga, možemo vam savjetovati samo jedno – ako ste dobri s kistovima, puderima i ostalom šminkom, razveselite i vi svoju baku, i priuštite joj jedan kraljevski tretman za pamćenje. Njoj to možda ne treba, ali sigurno će joj izvući osmijeh na lice!