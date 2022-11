(FOTO) OVAJ PUT JU NITKO NIJE SPASIO: Štefica napustila ‘Život na vagi’

U današnjoj epizodi ‘Života na vagi’ ljubičasti tim nastavio je vaganje. Od 11. ciklusa podijeljeni su u parove, odnosno grupe od dvoje i troje ljudi, a onaj tko je u paru imao slabiji rezultat – našao se ispod žute linije.

Prošli put Lara je pala ispod 100 kilograma, imala je 97,4 kilograma, a sada je izgubila 2,9 kilograma, što je 3% tjelesne mase. „Nisam očekivala da će toliko biti, a i stalno mi je u glavi – samo da ne bude plus“, rekla je. Štefica je skinula 1,7%, što je dovodi ispod žute linije, gdje se pridružila Roku i Matei.

Na redu je bio trojac – Anja, Toma i Boris. Prvi je na vagu stao Toma, koji je rekao kako će tek kad izađe iz showa vidjeti koliko se zapravo promijenio. Na posljednjem vaganju imao je 104,5 kilograma, a sada je izgubio 4,2 kilograma, što je 4% tjelesne mase. „Imam šanse, ali vrlo su male“, komentirao je Boris Tomin rezultat, a i Anja je mislila isto.





Boris je rekao kako ga rame i dalje boli, ali smatrao je kako je iza njega dobar ciklus jer je trenirao prema prilagođenom programu. „Najveća promjena na meni je to što mislim da sam iskorijenio lijenost“, rekao je Boris koji je prošli put imao 133,6 kilograma, a sada je skinuo 3,9 kilograma, što je 2,9% tjelesne mase. „Prije sedam, osam godinama bio sam ispod 130 kilograma“, rekao je.

Anja je priznala da želi ostati do kraja i pohvalila cure zato što smatra da su moćne, zanimljive te da imaju puno samopouzdanja, a takve nisu bile na početku showa. Na posljednjem vaganju imala je 110,2 kilograma, a sada je izgubila 2,9 kilograma, što je 2,6% tjelesne mase. „Prezadovoljna sam jer već četvrti tjedan zaredom skidam po tri kilograma“, rekla je. Kad se tome dodalo pola kilograma prednosti koje je osvojila na velikom izazovu, situacija je bila sljedeća – izgubila je 3,4 kilograma, što je 3,1% tjelesne mase i Boris se našao ispod žute linije.

Za odlazak kući biralo se između Štefice, Matee, Borisa i Roka, a većina kandidata glasala je da Štefica napusti show zato što je imala najlošiji rezultat. „U ‘Životu na vagi’ pronašla sam sebe – vjerujem da sam svoju psihu svladala nekim dijelom; fizički sam se dovela u lijepi red, daj Bože da to nastavim i vani, a emotivno ne možeš tu biti jak. To su ljudi s kojima sam živjela dva i pol mjeseca 24 sata, ne možeš nijednom ništa zamjeriti. Čast mi je što sam ih upoznala i bilo je lijepo.“ Na odlasku je dodala kako će se boriti za drugu nagradu i da neće to propustiti.

Sutradan su pričali kako su sve svjesniji da je kraj blizu, a Matea i Željka popisivale su koliko je koja puta bila ispod žute linije. I dok je Željka bila samo dvaput, Matea je bila šest puta! „Možda imam devet života ovdje“, rekla je Matea. U to vrijeme Lara, Roko i Boris bili su u kuhinji i pripremali ručak.

Uskoro su počeli s treningom, a čekalo ih je još jedno iznenađenje – kandidati će se ovaj ciklus natjecati protiv trenera, a da bi brojčano bili isti, u pomoću su pozvali još trenera – tzv. crni tim! Stigli su treneri, a Boris je među njima odmah prepoznao Miju Matića, drugog Gospodina Savršenog!

Instruktor fitnessa Mislav Skrepnik dolazi iz svijeta natjecateljskog bodybuildinga, bivša atletičarka i osobna trenerica Ivana Serdarušić odabrala je Anju, osobni trener Mijo Matić odlučio se za Mateu, trenerica fitnessa Tanja Miljuš odabrala je Laru, kineziologinja, kondicijska trenerica i stručna suradnica za olimpijski program u Hrvatskom olimpijskom odboru Diana Kozniku Anzulović odabrala je Borisa zato što radi i s ozlijeđenim sportašima, profesor kineziologije Bojan Medaković odlučio je trenirati s Tomom. Ostali su Maja i Edo te Željka i Josip – Maja je odabrala Željku, a Edo Josipa.









Ovaj je ciklus svaki kandidat dobio osobnog trenera s kojim će vježbati. „Danas će iskusiti što znači suočiti se s pravim stručnjacima za intenzitet i opterećenje“, rekao je Edo. Treneri su odabrali svoje kandidate i počeli sa žestokim vježbanjem. Kandidate su doveli do krajnjih granica, ali dali su sve od sebe kako bi ih motivirali da se vide u finalu i promijene svoj život nabolje dok su kandidati oduševljeno komentirali kako je svatko sa svojim trenerom kliknuo na prvu.

Nakon vježbanja treneri su bili ugodno iznenađeni koliko su kandidati u formi. „Danas smo odradili prvi trening, vidjeli smo gdje su i što su, a sutra ćemo vidjeti kako zapravo stoje“, rekla je Anjina trenerica, a Mijo dodao: „Mi smo čak bili preblagi prema njima, oni su nas tjerali i stvarno su svi u kondiciji. Bit će nama jako izazovno, ali nećemo popustiti.“ U to vrijeme kandidati su nagađali hoće li se u nekom izazovu boriti protiv svojih trenera, ali svi su se složili kako su danas odradili super trening. „Ova promjena je došla fenomenalno“, zaključio je Boris.

Što će crni tim pripremiti kandidatima – ne propustite pogledati u novoj epizodi ‘Života na vagi’ od 21.15 sati na RTL-u.