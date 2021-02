(FOTO) OSLOBODILE IH I POSLUŽILE KAO NA PLADNJU! Naša pjevačica nekad je tvrdila da joj je ‘degute’ pokazivanje bradavica

Autor: Dnevno.hr

Severina je nedavno objavila fotografiju koja je izludjela njene pratitelje, a danima nakon mnogi i dalje gledaju fotografiju na kojoj je “zakopčana do grla”, ali jedan, točnije dva sitna detalja ono su što ih održava fokusiranima!

Da ne bi ostalo samo na njenoj “oslobodilačkoj” fotografiji, potrudile su se i druge poznate ljepotice, a među njima našla se i naša poznata pjevačica čije je tijelo nedavno odnijelo tituku najljepšeg tijela Hrvatice. Zanimljivo, upravo je ona tvrdila kako joj je “nošenje donjeg dublja u javnosti extra, ali joj je pokazivanje bradavica degute”. Ok, možda ih nije “poslužila” u javnosti, ali dovoljno je vidjeti ove javno objavljene fotografije da bi shvatili kako ipak nema ništa protiv pokazivanja bradavica, ako je riječ o lijepim fotkama u seksi čipkastom rublju iz kojeg pomalo “zločesto” vire bradavice.

Bradavice je među zadnjima “oslobodila” i Hana Hadžiavdagić Tabaković, a fotografijom je prikupila više od 18 tisuća lajkova.

View this post on Instagram





A post shared by Hana Hadžiavdagić Tabaković (@hana)

Nives Celzijus zasigurno je jedna od prvih koja se odlučila prouzrokovati ovakve “slatke muke” svojim pratiteljima, a ni Jelena Veljača nije mogla odoljeti “zločestoj” foto-uspomeni, na čemu su joj zasigurno zahvalni i pratitelji.









View this post on Instagram A post shared by Nives Celsius (@nivescelsius)









View this post on Instagram A post shared by Severina (@severina)

No, tijelo najljepše Hrvatice koju smo spomenuli na početku teksta u ovom izdanju nešto je zbog čega će mnogima “zatitrati srce”, a dlanovi se oznojiti.

Riječ je o lijepo pjevačici Žanamari, koja je noseći Elfsovu liniju čipkastog donjeg rublja postala potencijalna favoritkinja za titulu “najzločestijih bradavica”. Uživajte u nastavku:

View this post on Instagram A post shared by Jelena Veljača (@jelka12)

Inače, svijetom je odjeknuo dobro poznati pokret Free the nipple (Oslobodite bradavicu) koji je izrastao na pitanju koja je to za društvene mreže prihvatljiva, a koja neprihvatljiva golotinja. Tako pokret Free the nipple postavlja pitanje: “Zašto je određeni sadržaj, koji prikazuje golišava tijela u vrlo seksualiziranim pozama dopušten, a prikazivanje umjetničke fotografije ženskog akta s otkrivenim bradavicama – nije dopušten?”

Ako se pita pratitelje ovih ljepotica ovakve fotografije itekako su poželjne na društvenim mrežama!

View this post on Instagram A post shared by ★ELFS★ (@elfs.hr)