(FOTO) OP, OP! Nives Celzijus počastila fanove brutalnom fotkom i uz to – dijeli svoj broj! Provjerite kako do njega!

Priblizavamo se brojci od 90.000 👏👏👏 i zato mislim da je vrijeme za neka mala iznenadenja. Koliko cool bi bilo da odsad mozemo komunicirati i putem Whatsappa ? 💃💃💃 Svi oni koji mi u naredna dva dana tocno odgovore na pitanje: “Koje pice izaziva (ne) mamurluk u spotu za pjesmu Mamurluk?” u inboxu Facebooka ili DM Instagrama, dobijaju moj Whatsapp broj 👍❤️😘 Love you so much (Wir nähern uns der Zahl 90.000 👏👏👏 und deshalb denke ich, ist es der richtige Zeitpunkt für eine kleine Überraschung. Wie cool wäre es, wenn wir ab jetzt per whatsapp kommunizieren könnten? 💃💃💃 Alle die mir in den nächsten zwei Tagen die richtige Antwort auf :”Welches Getränk verursacht (nicht) Kater, im Spot des Liedes Mamurluk?” in meine Inbox bei Facebook oder DM Instagram senden, bekommen meine Whatsapp-Nummer 👍❤😘 Ich liebe Euch sehr ) #whatsapp #whatsappnives #mamurluk #lovemyfollowers #nivescelzijus #nivescelsius #MakeHistory