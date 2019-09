(FOTO) OGLASILA SE KOLINDINA MAMA: Evo što misli o kćerkinom pjevanju!

Autor: Dnevno

U crkvenom zboru, na nedjeljnim misama, u Dražicama je bilo malo djece, osobito dječaka, pa bi ona kao mala ministrantica u crkvu redovito odlazila dva puta tjedno pomagati velečasnom. Ne bi je spriječili ni kiša ni snijeg, priča gospođa Dubravka za 24.sata.

Unatoč kritikama da baš i nema sluha, ljubav prema pjevanju predsjednica je pokazala već nebrojeno mnogo puta. Posljednji put zdušno i srčano je pjevala s iseljenicima u Americi – od Pittsburgha do New Yorka. A pjevati je počela još u djetinjstvu.

Sjećam se kako bi plesuckala i pjevala po kući držeći u ruci ‘mikrofon’, koji je sama napravila od žarulje – priča majka.

Na grlo žarulje prispojila je žicu ili kabel. Tako bi nas uveseljavala pri svakom obiteljskom druženju, ali i često pjevala samoj sebi za gušt – govori predsjedničina majka.

Dok prebire po starim fotografijama, prisjeća se kako je Kolinda jedva čekala dane kad bi išla na vjeronauk, koji se tad nije predavao u školama, i nedjelje, kad bi pjevala.

Krenula je već sa šest godina i odlazila do kraja osnovne škole, sve dok je bila u Dražicama. Sjećam se da mi je ponekad zimi bilo hladno u crkvi jer nije bilo grijanja, no njoj ni to nije smetalo. Pjevala je i kod kuće, najviše crkvene pjesme, ali i one zabavne iz tog vremena – prisjeća se mama Dubravka pokazujući slike svoje kćeri s krizme.





Dodaje kako je Kolinda bila vrlo znatiželjna djevojčica koja je voljela učiti i vrlo je dobro pamtila. Tako se zanimala i za vjeronauk, a tjedno učenje o vjeri i Bogu “slavilo” se pjesmom na nedjeljnim misama.