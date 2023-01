(FOTO) ODGOVORILI ‘VITEZOVIMA’ KOJI MOLE NA TRGU! Muškarci klečali u Varaždinu, ‘provirio’ i Tito: ‘Da nije ni preretki ni preveč šarf’

“Muškarci klečali na Trgu Sv. Vinograda i molili da gulaš uspije. Da nije ni preretki ni preveč šarf. Žene danas ne trebaju kuhati, nosimo im gulaš jer ih volimo takve kakve jesu. Puno pusa od Kerekesh Teatra i prijatelja”, poruka je koju su danas u šali objavili na službenim Facebook stranicama Kerekesh Teatra, koji u Varaždinu vode Jan i Ljubomir Kerekeš te Dina Rain.

Objavili su i fotografije jela za koje su molili, jedan je ‘molitelj’ držao i sliku Josipa Broza Tita. Njihova akcija mnoge je nasmijala, a jedina ‘zamjerka’ bila je na gulaš koji je nekima više ličio na fileke.

“Meni to više liči na fileke neg na gulaša – slabo ste molili”, “Za gulaš je nekak prebledo”, neki su od šaljivih komentara.

Jan Kerekeš je za Jutarnji pojasnio da je to tradicija, okupe se početkom godine na vikendici i uvijek netko kuha, a slika maršala Tita tamo se našla jer je to bila jedina slika koju su našli u vikendici.





Ovaj šaljivi ‘performans’ referenca je na skupinu muškaraca koji su i ove subote klečeći molili na glavnom zagrebačkom trgu u organizaciji bratstva ‘Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina’.

Kako navode, mole za domovinu, mir i obraćenje hrvatskog naroda, za muškarce – da postanu duhovni autoriteti u obitelji koji će hrabro svjedočiti i prenositi katoličku vjeru, za život u predbračnoj čistoći, za čednost u odijevanju i ponašanju te za obnovu katoličkih brakova, za prestanak pobačaja i otvorenost bračnih parova životu, za autentične i beskompromisne crkvene pastire i nova duhovna zvanja, za duše u čistilištu i osobne nakane.