(FOTO) NOVI ŠOK! Doris je bila trudna kad je nastala OVA fotografija s Borisovom domino ljubanicom i Doris!

Kad bi mi, žene, donirale toaletni papir kojima futramo grudnjake vjerojatno bi time namirile potrebe beskućnika za maramicama. 🤪 ______________________________ U suradnji s udrugom Fajter koja brine o beskućnicima, prikupljam hranu u konzervama, vodu, lijekove koji idu bez recepta (protiv bolova, upala, gripe, prehlade, vitamini te flastere, zavoje i medicinski alkohol). ❗SITUACIJA JE HITNA ❗baš zbog opasnosti od virusa, vidim da imate za 50kg brašna, pa izdvojite onda i nešto za njih, molim vas. Njihov imunitet je jako loš, a potrebe za higijenskim i dezinfekcijskim sredstvima im nikad nisu bile veće. Ako imate viška Andole, Aspirine💊🩺, vl.maramice, sredstvo za dezinfekciju, toaletni papir, konzerviranu hranu🥫🧃 i bilo što za imunitet – javite se @andrea_vrbanic i odnijet ćemo beskućnicima. ___________________________________ Što se djece tice- trenutno im je najviše potrebna elektronika za praćenje nastave te higijenske potrepštine (gelovi, šamponi, vl.maramice, sapuni i sl.) Nosit ćemo im čim skupimo donacije, a ne samo svaka 2 tjedna. Ako mi zdravlje ne dopusti da idem na put- ići će samo Andrea, ali u svakom slučaju NE STAJEMO SA AKCIJAMA!!! ❤ Hvala vam puno na svim dosadašnjim i budućim donacijama …….. I ne zaboravite, njima je pomoć potrebna cijelu godinu, a ne samo za Božić. #humanitarna #humanitarnaakcija #charity #beskućnici #homeless #children #child #love #ljubav #empathy #hathor #alexognjena #pomaganje #volontiraj #volontiranje #corona #korona #coronavirus #coronaviruscroatia #hrvatska #croatia