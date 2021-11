(FOTO) NOVA LJUBAV NA POMOLU? Jelena Rozga blistala na premijeri filma s markantnim Antom

Autor: T. Š.

U Kinu SC održana je premijera komedije Danisa Tanovića “Deset u pola” koja je ujedno i zatvorila ovogodišnji Zagreb Film Festival. Prije same premijere komedije “Deset u pola”, upriličeno je druženje s filmskim radnicima, medijima i gostima festivala, a među brojnim gostima pojavila se pjevačica Jelena Rozga i celebrity fitness trener Ante Burazin, poznatiji kao Fit Medo.

Jelena i Ante djelovali su iznimno modno usklađeni. Oboje u smeđim tonovima, sa zanimljivim kaputima, U crnim dolčevitama i trapericama, izgledali su kao brat i sestra.

Poznato je da je Ante i Jelenin trener, no nakon ovog pojavljivanja, mnogi su posumnjali da se među njima krije nešto više od dobro prijateljstva i poslovne suradnje. Njihovi osmjesi na licima definitivno govore da su sretni, no je li zbog filma ili neke posebne ljubavi, još uvijek nije poznato.

Svojevremeno je Ante upitan imaju li primjerice Sonja Kovač i Jelena jedna tretman kao i njegove druge klijentice ili celebrity imaju nekakav malo drugačiji status, za Story je odgovorio:

“Prema svakom svom klijentu odnosim se s jednakom pažnjom i stopostotnom posvećenošću. Svaki klijent, bio javan ili ne, ima određeni cilj, a moja uloga je pomoći mu da kvalitetnije i brže ostvari taj cilj. Dosta ovisi o tome koliko je osoba posvećena, bitno je da se ciljevi podudaraju sa željama i voljom, a jedna od mojih uloga je biti i motivator. Jako mi je drago kad vježbači izaberu baš mene za trenera, nekako vjerujem da se energije prepoznaju te da će svakome pristupiti upravo klijent koji je za njega. Rad s ljudima me oplemenjuje, čini me boljom osobom, sretnijim čovjekom. Kroz rad s ljudima te pomažući im da bi došli do onoga što žele, ja nalazim svoj mir. Imponira mi kad mi klijenti napišu poruku nakon treninga da sam pozitivno utjecao na njih, da su sretni treningom, da se osjećaju bolje, da širim dobru energiju… Sve te stvari mi puno znače i usrećuju me jer tu sam upravo zbog njih. Klijent je moj šef, a ako je klijent zadovoljan – i ja sam”, zaključio je.

Nakon projekcije, u organizaciji Sarajevo Film Festivala i gastronomskog vodiča Gault & Millau Croatia, prijatelji, partneri i ekipa filma “Deset u pola”, degustirali su najbolje zagrebačke čevose u restoranu Tač kod chefa Vesne Miletić.