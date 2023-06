(FOTO) ‘Nosiš li što ispod te haljine?’ Lana Jurčević otkrila razliku između Instagrama i realnosti, ‘skandalozne’ obline ponovno u prvom planu

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Pjevačica Lana Jurčević u posljednje vrijeme često se nalazila na meti javnosti. Sve je počelo ‘kobnim’ videom u kojemu joj je prolaznica dobacila neugodan komentar, a sada su se obline koje su sve započele ponovno našle u središtu pozornosti.

Lana je u subotu priredila koncertnu poslasticu stanovnicima slovenske Kostrivnice, a nakon koncerta oglasila se putem svojeg Instagram profila gdje je objavila niz fotografija uz zanimljiv natpis.



“Instagram vs. Reality,” napisala je Lana, posebno ukazavši na zadnje dvije snimke u objavi. Na prvoj se drži za donji dio leđa i pogrbljena jedva dolazi do sobe, a na drugoj pokazuje stopala natečena nakon koncerta.

“Ja u krevet volim ići strgana, a volim i da vi zaspete kao bebe jer onda znam da je to bilo TO! P. S. OK, malo smo karikirali, ali noge su mi otpale,” zaključila je pjevačica.

Svoje obožavatelje objavom je nasmijala, ali i oduševila u jednakoj mjeri. “Točno tako nakon izlaska”, “Ti si kraljica i goriš”, “Bože koliko si slatka”, “Nosiš li što ispod te haljine” samo su neki od komentara.









Podsjetimo, sve je krenulo Laninim druženjem s obožavateljima na Europskom trgu. Tada je u javnost izašao videozapis prolaznice koja joj je iza leđa rekla da je debela, a cijela situacija potaknula je rasprave i educiranje o temi komentiranja tuđeg izgleda i brige o svom tijelu.