(FOTO) Nives kao ‘seksi savršena domaćica’ raspametila: ‘Tetovirat ću ovu fotografiju!”

Pjevačica Nives Celzijus potpuno je izludjela svoje pratitelje najnovijom objavom.

”To mete, to čisti, to radi na tenu, to vježba listove, to razmišlja kako će se zvati njena najnovija pjesma…”, napisala je uz fotografiju na kojoj pozira oskudno odjevena.

Pratitelje je očito oduševila ova fotografija ‘savršene domaćice’, jer se komentari još uvijek nižu, a među ostalima su joj pisali:

”Blago susjedima uz takvu susjedu”, ”erotična i extra poželjna’, dok je jedan pratitelj napisao kako će tu fotografiju tetovirati, ”tetovirat ću ovu sliku”, drugi je dao prijedlog nove pjesme o kojoj Nives, kako piše, razmišlja: ”Ime nove pjesme: Gledam hodnik staza duga, šaltam džoger prva druga”, ”kako bih te mazio”, ”mnoge ti mogu pozavidjeti” i ”Kraljica Hrvatske”, tek su dio mnogobrojnih komentara.

Pogledajte fotografiju kojom je Nives raspametila pratitelje: