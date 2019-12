(FOTO) NEVJEROJATNA PREOBRAZBA: Nikad nećete pogoditi tko je ova ljepotica u liku Zlurade!

Autor: Dnevno

Radijskoj voditeljici ova godina bila je u mnogočemu prijelomna. Potkraj siječnja preminula joj je majka Dragica koja je bolovala od Alzheimerove bolesti, a zatim je iza nje ostalo 11 mjeseci borbe, ali je, kako kaže, na kraju kada sumira 2018. bila beskrajno tužna godina, ali s puno sretnih trenutaka.

– Šalim se kako je ova godina bila toliko dobra da ne bi valjalo da je bilo bolje, a opet toliko loša da ne bismo preživjeli da je bilo gore. Nemoguće ju je opisati jednom rečenicom. Za mene i moju obitelj bila je beskrajno tužna, a opet, bilo je toliko sretnih trenutaka. Baš presjek života. Ne mogu je drukčije opisati. S mamom sam zadnjih nekoliko godina proživjela sve što sam mogla i koliko god sam na neki način bila spremna na to da se bliži njezin odlazak, na takvo nešto ne možeš se pripremiti. S druge strane, glupo je reći da je godina u kojoj si se morao oprostiti s roditeljem bila i lijepa, ali stvarno je bilo i lijepih trenutaka. Novi prijatelji, novi ljudi koji ti pruže ruku, ljudi na koje nisi računao – objasnila je Tatjana Jurić.

Priznala je kako joj je to bio prvi put da se suočila s tom ‘strašnom’ bolešću, a do same mamine dijagnoze Tatjana je, kako kaže, jedino znala vic o Alzheimeru.

– Vic kada baka pita unuku kako se zove ‘onaj Nijemac koji, skriva ključeve po stanu’, a unuk odgovara ‘Alzheimer, bako!’. To je otprilike bilo to. I to je jedino smiješno kada govorimo o Alzheimeru – kaže voditeljica kojoj se uslijed svih problema i briga dogodio i prekid s Ivan Zubakom, članom Uprave AutoZubaka.

– Svakako mi to nimalo nije pomoglo, iako se dogodilo nešto prije. Ali i to su situacije u kojima shvatiš koliko toga, ako moraš, možeš i sam – kazala je nedavno Jurić.

Prije tjedan dana na svom Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj izgleda poput Zlurade iz Trnoružice! Očito priprema nešto novo, a mi možemo samo reći – veselimo se!