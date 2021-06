(FOTO) NE MARI ZA KALORIJE! Mirta Šurjak objavila fotku s večere, pratiteljima zasmetala ‘masna’ hrana: ‘Bome stane i u tebe’

Poznata sportska novinarka Mirta Šurjak na Instagramu je otkrila kako je nedavno uživala u večeri jednog splitskog restorana. Na sebi je imala srebrni top koji je jedva obuzdao njene grudi i uske traperice. No, umjesto njenog senzualnog izgleda, pratitelje je ovaj put privuklo ono što je Mirta naručila.

Mirta se na malim ekranima pojavljuje u izdanjima koja djeluju atraktivno, no nikad nije prešla granicu dobrog ukusa. U slobodno vrijeme još se više voli poigrati atraktivnim kombinacijama koje ističu njezine atribute, odnosno onaj najjači adut, a to je bujni dekolte.

Na večeri je uživala u ‘masnoj hrani’, točnije povećem hamburgeru i pomfritu, zbog čega su pratitelji krenuli s raznim komentarima, a mnogi su ipak primijetili da bez toga, vjerojatno ne bi bilo ni bujnog dekoltea i zdravog izgleda kakvog njeguje lijepa novinarka, zbog čega se ne mora zamarati pokojom kalorijom više u slasnom obroku.

“Dobra ka dobar dan”, “Bome stane i u tebe”, “čuvaj liniju”, “previše hamburgera”, “kakva dobra porcija pomfrija”, “nemoj to jest to deblja”, “vidim jede se zdrava hrana”, “hvarska prirodna”, nizali su se komentari no Mirta na njih nije odgovarala.