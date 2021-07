(FOTO) ‘NE DAJ SE MATE’ Prvi put nakon osam mjeseci oglasio se vidno iscrpljen legendarni pjevač

Autor: Dnevno

Iako je prije nekoliko dana društvenim mrežama počela kružiti fotografija legendarnog pjevača Mate Bulića, mnogi nisu bili sigurni da je to uistinu on, no pokazalo se da je ipak istina. Naime, pjevač se nakon osam mjeseci teške borbe s koronavirusom oglasio na Instagramu, a tom je prilikom podijelio i fotografiju na kojoj je vidno iscrpljen, no ipak ne skida osmijeh s lica.

Pjevač vjeruje da je ružan period iza njega, te se zahvalio cijelom liječničkom timu, ali i onima koji su poštivali privatnost njegove obitelji.

“Dragi prijatelji. Evo da vam se javim nakon dugih osam mjeseci. Moj proces oporavka još uvijek traje, ali konačno mogu reći da ide nabolje. Nije ovo laka bitka, uvidio sam to na vlastitom primjeru. No volja je bila jača i nadam se da je ovaj ružan period iza mene. Želim se zahvaliti cijelom liječničkom timu, koji nije odustajao od mene, ni kad su šanse bile gotovo nikakve. Hvala svima vama, znanim i neznanim, koji ste slali poruke ohrabrenja, koji ste zvali i raspitivali se, koji ste molili za mene. Hvala i što ste u ovom svemu poštivali privatnost moje obitelji. U ovakvim trenucima čovjek shvati koliko mu je malo potrebno za sreću, koliko se treba radovati sitnicama i običnim stvarima, koje uzimamo zdravo za gotovo. Pozdravljam vas u društvu svojih najmilijih, koji su mi bili razlog da svakog dana ustrajem u svojoj borbi. Idemo hrabro, dan po dan, a bit će ubrzo vremena i za pjesmu. Voli vas i pozdravlja vaš Mate”, napisao je Mate u emotivnoj objavi uz fotografiju na kojoj pozira u društvu obitelji.

U vrlo kratkom vremenu dobio je brojne poruke podrške i ohrabrenja obožavatelja, ali i slavnih kolega, poput Minee, Dalibora Petka, Pamele Ramljak, Indire Levak i mnogih drugih.

“Dragi moj Mate, volim te”, “Drži se legendo”, “Ja sam na te ponosan”, “Brz oporavak”, “Ne daj se Mate, svi smo ponosni na te”, “Podrška tebi i obitelji”, “Uz Božju pomoć zapjevat ćeš nam opet”, “Brz oporavak kralju”, “Jedan jedini”, neke su od poruka podrške.