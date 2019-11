(FOTO) MUŽ DORIS PINČIĆ odvažio se na nešto neuobičajeno za muškarce pa pitao: ‘Jesam li sada manji frajer?’

View this post on Instagram

Godinama se već patim s crvenom i dehidrinom kožom lica. Naravno, kao pravom frajeru bilo mi je neugodno otiči u salon gdje idu žene, da mi se pruži pomoć po tom pitanju. I onda se otvori prvi kozmetički salon za muškarce @mens_choice_no1 otiđem na tretman lica i riješim se tog ko od šale. Ostalo je samo pitanje; Jesam li sada manji frajer? Što vi mislite? 😉 . #menschoiceno1 #muskanjega #njegazamuskarce #muskikutak #njegalicaitijela #masaze #beauty #mensbeauty #kozmetickisalon