(FOTO) MIRNA NE STAJE Kandidatkinja Života na vagi stesala se za još jedan konfekcijski broj

View this post on Instagram

Da, i to se dogodilo. Još jedna veličina majice mi je velika. 💪 Dokaz da kontinuirani rad dovodi do rezultata. Neću reći da mi je lako jer to ne bi bila istina. I svatko tko misli da je proces mršavljenja mačji kašalj, vara se. Kad se radi o ljudima koji imaju problema s emocionalnim prejedanjem, ponekad se stvarno teško držati prehrane jer je svaki veliki stres u životu potencijalni problem koji za sobom vuče ogromnu količinu hrane i povratak kilograma. Kad nema stresa, nema problema, ali to nije moguće u našoj svakodnevici. Isto tako, najlakše je pasti i pokleknuti kad nema promjene na vagi, kad težina stoji, ali vaga nije mjerilo kojim se trebate voditi jer će nekad doći do promjene koju ćete moći vidjeti na sebi kad se izmjerite, na odjeći, prilikom lakšeg izvođenja nekih vježbi (npr. trbuh vam više neće smetati)… Bitno je nastaviti kad je najteže jer znate onu staru: “Na muci se poznaju junaci.” ☺️ Želim se zahvaliti svima vama koji me pratite, dajete podršku, vama koji me pitate što da radite jer ne znate što da napravite, a posebno mi je drago kad vaš trud u kombinaciji s mojim savjetom urodi plodom. Najviše volim kad potaknem nekoga na promjenu jer zato i jesam ovdje, da pomognem i motiviram kad je najteže, ali i da se zajedno radujemo kad uspijemo doći do cilja (a meni je to i dodatna motivacija da nastavim). Onoliko osoba koliko shvati da imaju problem s težinom (bio to manjak ili višak težine jer nijedno ni drugo nije zdravo) i krene ga rješavati, toliko će više osoba kasnije biti zdravo. 😄 Hvala vam! 💚💚💚