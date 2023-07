(FOTO) Mile Kitić ulovljen u preljubu? Razmjenjivao nježnosti s mladom djevojkom kao da su sami na svijetu

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Popularni pjevač Mile Kitić našao se u nezgodnom situaciji nakon što su u medijima procurile fotografije na kojima je snimljen u zagrljaju s mladom djevojkom.

Kako prenosi Kurir, pjevač je snimljen u jednom restoranu u Banja Luci usred bijela dana. Pjevač i mlada djevojka zajedno su došli u restoran te su bili vidno dobro raspoloženi.



U jednom Mile je zagrlio djevojku i tako ju držao dulje vrijeme, što se vidi i na fotografijama, a nakon četrdesetak minuta, napustili su restoran. Fotografije možete pogledati OVDJE.

U tom trenutku Kitićeva supruga Marta Savić nije bila s njim, što je potaknulo šuškanja o tome tko bi mogla biti misteriozna mlada djevojka, ali i u kakvom je odnosu s Milom Kitićem.







Podsjetimo, često se šuškalo o tome kako Mile Kitić vara suprugu, što je u jednom trenutku odlučio javno komentirati. Na pitanje o prevari tada je istaknuo da uživa u društvu žena:

“Ja volim žene, ali nikada ne bih na estradi bilo što radio. Kada bih nešto uradio, ja bih to uradio negdje gdhe sigurno nitko neće vidjeti, kao što to i rade biznismeni i mnogi drugi ljudi. Otputuju negdje i pruže sebi zadovoljstvo za koje se nikad ne sazna”, iskren je govorio Mile Kitić, a na pitanje može li takav ‘ventil’ sačuvati brak, odlučno je rekao: “I Marta i ja podržavamo taj vid ventila, i to može da održava brak. To je bolje nego imati neke paralelne veze, to ne valja i to ne podržavam, a ovo ostalo… Mislim, ja volim uvijek biti malo tu oko ribica”, poručio je Mile Kitić.