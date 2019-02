(FOTO) Mihaela Marković prvi put predstavlja svoje pletene komade na pariškom CUBE Showroomu

Autor: Dnevno.hr

Hrvatska modna dizajnerica Mihaela Marković svoje unikatne modne kreacije od pletiva predstavit će na poznatom CUBE Showroomu u Parizu od 26. veljače do 6. ožujka.

„Predstavit ću se s 12 komada iz svoje nove Fall/Winter 19/20 kolekcije. Svi su inisex varijanta, te se mogu nositi na više načina. A upravo je to i okosnica mog rada. Odjeća u kojoj živimo, odjeća je koja raste s nama i mijenja se s našim identitetom. Što konkretno znači da se u procesu naše osobne promjene i naših potreba, mijenja i naša odjeća, koja se prilagođava nama“, ističe Mihaela Marković, čije jedinstvene modne kreacije u nas već odavno nose i brojne poznate žene, među kojima je i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović. Iako je sa svojim komadima već zakoračila na brojne ekskluzivne modne evente, CUBE Showroom joj je posebno važan i drag.

„Ovaj je pariški showroom specifičan po tome što se ovdje predstavljaju doista autentični i kreativni dizajneri, pri čemu organizatorima nisu toliko važna razvikana imena i brendovi, već originalnost samih kreacija. Kupci koji dolaze i posjećuju CUBE Showroom su svi provjereni, ponajviše su to manji butici i veći department stores od Pariza, Londona, pa sve do New Yorka i Seoula,“ tumači Marković. CUBE Showroom je poznata inovativna platforma osnovana od strane Philippea Natalia, osnivača N10 Showrooma, sa sjedištem u Parizu, a održava se četiri puta godišnje. Iako je Mihaela Marković prvi puta dobila poziv da se pridruži CUBE-u, njezine su kolekcije pletenine već itekako zapaže širom Europe – predstavljene su i na stranicama britanskog izdanja magazina Vogue, pa je ova karizmatična mlada dizajnerica svoje komade već prošetala i modnim pistama na londonskom Tjednu mode. Također, prije dvije godine, njezina je kolekcija bila vrlo zapažena i na milanskom Tjednu dizajna.

Mihaela je prošle godine predstavila svoju ručno rađenu pleteninu i u Londonu, na prestižnom događaju “Pursuit of Excellence” (“U potrazi za izvrsnošću”) koji je organiziran za Rolls Royce Enthusiasts Club (RREC). U sklopu ovog projekta, modne kreacije hrvatske dizajnerice Mihaele Marković predstavljene su također i u pubikaciji “The Pursuit of Excellence“, magazinu koji predstavlja povijest i sadašnjost Rolls Royce automobila, a uz ovaj sinonim luksuznog automobila, predstavljeni su i pažljivo birani luksuzni brandovi, među kojima se našao i modni dizajn s potpisom Mihaele Marković. Inače, Zagrepčanka Mihaela Marković nakon diplome u Milanu, diplomski je studij završila u Velikoj Britaniji, na Nottingham Trent Univerzitetu, a nakon kraćeg boravka u Zagrebu, svoj je novi dom pronašla u Amsterdamu.

„Moj modni izričaj je u svemu što stvaram i poruka kojom promičem određene životne stavove i vrijednosti. Odrastala sam u obrtničkoj obitelji i odnos prema kreativnosti i stvaranju koji je usađen u moj identitet u djetinjstvu, oblikovao me kroz odrastanje. Svijest o procesu stvaranja proizvoda i odjevnih predmeta od nulte točke razvila sam upravo u maloj roditeljskoj tvornici gdje su pred mojim očima nastajali raznovrsni sportski odjevni predmeti. Upravo s tim pristupom i uz taj doživljaj danas i ja stvaram svoje odjevne komade i svaka moja kreacija je za mene kao da na noge postavljam dijete!“ ističe Mihaela, koja svoje unikatne pletene komade stvara sa svojim pletiljama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kojih ima dvadesetak.

„Na svakom mom pletenom odjevnom predmetu pronaći ćete i posebnu etiketu na kojoj je vlastoručni potpis svake žene koja je svojim rukama, prema mojim skicama i prototipu isplela svaku moju kreaciju“, naglašava Mihaela, koja početkom svakog tjedna ima i grupni skype call sa svojim pletiljama, na kojem dogovaraju tjedne poslovne zadatke. Proteklog je ljeta za novu kolekciju kampanju snimala na Braču, i to po cijelom otoku, na vrhunskim lokacijama, a nedavno i u okolici Zagreba.

„Bez obzira na orijentiranost mog brenda prema inozemnom tržištu koji ima više razumijevanja za male, neovisne brendove čija proizvodnja je kontrolirana, čiji proizvodi nisu sumnjivog podrijetla i koji promoviraju održivost u svakom aspektu, uvijek ističem da sam hrvatska dizajnerica i nastojim promovirati svoju zemlju. Hrvatska nam je uvijek u srcu i htjeli bismo da do svih naših kupaca diljem svijeta dopru čari prirodnih ljepota Lijepe naše“, zaključuje Mihaela Marković.