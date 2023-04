(FOTO) MARIJAN POČIVA U ŠANKU ISPOD STRIPTIZETE: ‘Kafanski Hrvat’ pokopan u najčudnijoj grobnici, nije mu bilo žao ni jednog potrošenog centa

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

U utorak je u 74. godini preminuo križevački veseljak Marijan Ljubić iz Svetog Petra Čvrsteca, poznat po grobu kojeg si je dao napraviti točno po svom guštu.

Naime, Marijan je u svoje vječno počivalište dao ugraditi šanki, jer je govorio kako je cijeli život bio ‘kafanski čovjek’ te je želio jednog dana, kad završi na vječnom počivalištu, imati nekoliko flašica konjaka, kruškovac, pelinkovac.

Na spomenik je dao ugravirati oskudno odjeven ženski lik uz epitaf ‘Ovdje stanuje kafanski čovjek’.





“Briga me što si tko misli je l’ to u redu ili nije, to je moja stvar”, govorio je Ljubić za Prigorski prije nekoliko godina i to nakon povratka u rodni Čvrstec.

Naime, Marijan je gotovo cijeli život proveo u Švicarskojg gdje je više od dva desetljeća radio u tvornici rublja da bi se upustio u ugostiteljske vode.

Posao mu je dobro išao, imao je kavanu, disko i tijekom sedam godina lijepo živio pa mu nije bio problem izdvojiti 5000 eura za uređenje groba. Marijan je za života govorio da nije požalio ni jednog utrošenog centa.

Fotografije Marijana i grobnice možete pogledati OVDJE, i OVDJE.