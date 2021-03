(FOTO) Maja Šuput otkrila kako je izgledala na porodu: Skockana rodilja mogla bi napisati vodič kako joj je to uspjelo!

Autor: Dnevno

Svaka trudnica želi biti maksimalno spremna za jedan od najbitnijih trenutaka u životu. Ako ne idete na dogovoreni carski rez pa imate nešto više vremena za pripremu, očekujete onaj trenutak koji će označiti početak zadnjih priprema prije odlaska u rodilište.

Skidamo lak za nokte, ako još nismo i slične sitnice i krećemo. Teško je pritom izgledati baš senzualno i dotjerano, a o danu poslije da ni ne govorimo.

No, no našoj Maji to nije bio problem. Onaj je bila spremna za Instagram tik pred porod, a zasigurno niti nakon poroda nije propustila odraditi koju fotku i izgledati gotovo jednako kao i prije poroda.

Vidljivo skockana Maja zbilja je bila više nego spremna na najveću promjenu u životu koju će doživjeti taj dan, pa možda jednog dana napiše i neki koristan vodič za buduće roditelje, tko zna.

“Doslovno par sati prije poroda skockala sam se za jedno snimanje gdje sam promovirala nešto super novo… Još vam nisam stigla reći ništa o tome, znamo svi zašto. Ali, ok, bar sam pristojno izgledala na porodu”, napisala je Maja uz fotografije nakon sređivanja u frizerskom salonu.









Bila je to riječ o posljednjem intervjuu kojeg je dala prije poroda, a snimka s istog objavljena je dan ranije.

Maja Šuput prije nekoliko je dana rodila sina, a kako je sve prošlo u najbolje redu, te je Majin sinčić potpuno zdrav, uživaju u toplini vlastitog doma, gdje su već počeli pristizati prvi gosti s darovima.