(FOTO) MAJA ŠUPUT ‘OŠIŠALA’ SINA PA IZAZVALA KAOS NA INSTAGRAMU: Zbog gomile negativnih kritika, morala isključiti opciju komentiranja

Autor: Zlatko Govedić

I tako je na red došlo i prvo šišanje te prva “profi frizura” malog Blooma, sina Maje Šuput koju na Instagramu prati više od pola milijuna korisnika.

Video koji je pjevačica objavila izazvao je u samo 45 minuta brojne polemike. Štoviše, rasprava se toliko ‘užarila’ da je Maja nakon sat vremena isključila opciju komentiranja.

“Majo, ma koga ti to zavaravaš?”, pisali joj pratitelji koji su rekli da je mali “podšišan”, a ne “ošišan”.





Još je više onih koji se bave Majinom odlukom da njezin sin ima dugu kosu. “Sladak je dečko, ali ipak treba biti dečko s kratkom frizuricom”, savjetovali su Maju njezini fanovi.

“Sladak je skroz, a da se ošiša kao dječak isto bi bio sladak”, “Da ga ošišaš, bio bi šećer slatki”, “Zašto od dečka praviti curicu?”, samo su neke od kritika.

“Ne mogu se načuditi ovakvim primitivnim komentarima na račun djetetove kosice. Znači, žene s kratkom kosom su dečkići?!”, usprotivila im se jedna korisnica.

Podsjetimo, krajem prosinca, Maja je već pokušala ošišati Blooma, ali nije išlo.

“Frajer ima kosu do pol leđa, pa ja mu sušim kosu po pol sata, to nije zezancija, svoju ne osušim, njemu sušim i krenem ja, frizera naručim da dođe mimo radnog vremena, da se posveti djetetu, kaj ja znam, dijete prvi put ide na šišanje. Frizer krene, i ja krenem i mene takva nervoza, takav znoj me oblio, ja sam problijedila, ja sam skužila da će me infarkt klepit, ako ga odvezem na šišanje. Ja sam ga samo vratila doma, nazvala sam frizera i rekla ‘nemoj’, a frizer kaže ‘Srce me je bolilo putem, ne mogu ni ja!’ Tako da smo rekli da ćemo se još malo psihički pripremiti”, ispričala je tada Maja.