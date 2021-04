(FOTO) LOLA JE ODRASLA! Madonnina kći snimila vrući editorijal i otkrila nepoznate detalje o slavnoj majci!

Autor: Š. P.

Iako je još kao 13-godišnjakinja lansirala svoju prvu modnu kolekciju te se pojavila u nekoliko provokativnih editorijala, Madonnina kći Lourdes Leon dosad je uglavnom inzistirala na anonimnosti i odmaku od slavne majke koju mediji prate posljednjih četrdeset godina.

Anonimnosti je očito došao kraj, barem ako je suditi prema novom broju američkog Vanity Faira, na čijoj se naslovnici nalazi upravo 24-godišnja Lourdes, koju Madonna odmilja zove Lola.

“Ne znam tko bi na svijetu htio slušati mene dok ovako dugo govorim, ali netko je očito htio… U svibanjskom sam Vanity Fairu, nabavi svoj primjerak”, napisala je na svom Instagram profilu.

“Nakon života u relativnoj anonimnosti, Lourdes Leon je odjednom veća od života. Najstarija Madonnina kći ima 24 godine i nalazi se na billboardima širom zemlje, u središtu viralne kampanje Stelle McCartney i, konačno, na Instagramu. Ali za one koji vjeruju da to put kojim je možete upoznati, Lourdes ima nekoliko savjeta: ‘Razmislite o načinu na koji želite upoznati ljude’, kaže ona. ‘To jednostavno nije način na koji to radite”, objavio je Vanity Fair na Instagramu uz nekoliko fotografija iz provokativnog editorijala za kojeg je zaslužna fotografkinja Adrienne Raquel.









U velikom intervjuu Lourdes je, među ostalim, priznala da želi biti glumica, a otkrila je i da joj je prvi “pravi dečko” bio Timothée Chalamet, glumac koji je za ulogu u filmu “Call Me by Your Name” zaradio i nominaciju za Oscara.

Među brojnim detaljima koje je ispričala o slavnoj majci, ističe se onaj da je Madonna zapravo “čednija” nego što to ljudi misle. Često je, priča Lourdes, krajnje neimpresionirana provokativnim poklonima koje dobiva od kćerinih prijatelja.

“Očekuje nešto lijepo, nešto što može koristiti, a onda dobije kožni konjski kondom i bong u obliku spolovila. A uopće ne puši travu”, ispričala je Lourdes.