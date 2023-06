(FOTO) Lille ponovno frapirala svoje fanove, pogledajte gdje je to pozirala u minijaturnom bikiniju!

Autor: Dnevno.hr/F. P.

S dolaskom sve toplijeg vremena, pjevačica Lidija Bačić ne prestaje dodatno podizati temperaturu na društvenim mrežama svojim mnogobrojnim fotografijama u kupaćim kostimima.

Ovoga puta pozirala je u minijaturnom žutom bikiniju s tangicama, i to na mjestu na kojem se inače i ne nose kupaći kostimi. Naime, golom stražnjicom je sjela na hladnu mramornu površinu kuhinjskog elementa.



View this post on Instagram A post shared by LIDIJA BACIC LILLE🇭🇷Singer🎤 (@lidijabacic_lile)

Neki od pratitelja zabrinuli su se za njeno zdravlje, pa u jednom komentaru piše: “Nemoj mjehur prehladiti.” Drugi su se pak više fokusirali na Lidijine ponovno jasno istaknute zanosne obline.

“Tko je taj sretnik što te slikao”, “Ajde i ti na utakmicu pa pokaži onoj Knoll što je roba”, “Kako bi te za tim šankom“, “Moj dečko te obožava. Uvijek mi govori da pogledam tvoje tijelo i odem u teretanu”, samo su neki od mnogobrojnih komentara.

Lille se inače ponosi time što ne uređuje svoje fotografije ili video snimke na društvenim mrežama, o čemu je svojedobno progovorila za portal Dnevnik.hr.









“Ti pusti filtri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliče, ali tko voli, nek’ izvoli. Ja ih ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja,” izjavila je.