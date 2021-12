(FOTO) KOLINDA U CRNOJ KOŽI, ŽARI I PALI! Više nema protokola, opustila se: ‘Predivan izgled i predivna duša. Nedostajete nam, predsjednice’

Bivša predsjednika Republike Hrvatske u posljednje vrijeme puni medijske stupce zbog svoje nove figure i stila.

Danas je podijelila fotografiju na kojoj pozira u uskoj crnoj kožnoj jakni.

Bivša predsjednica sudjelovala je u kampanji Svjetske zdravstvene organizacije te se fotkala s natpisom Ničije zdravlje ne smijemo ostaviti po strani.

Naravno, brojni pratitelji na Twitteru reagirali su s oduševljenjem pohvalivši njen izgled.

Dobila je brojne komplimente za izgled, a neki su joj poručili i da im nedostaje.

“Predivan izgled i predivna duša. Nedostajete nam, predsjednice”, napisala je jedna pratiteljica.

There is no alternative to the Multilateralism & strong @WHO we all have to support & empower @WHO @DrTedros & be part of creating #UniversalHealthCoverage for all. because no one is safe anywhere until all are safe everywhere. @KolindaGK pic.twitter.com/VZbbbdwBC5

— Nizami Ganjavi International Center – NGIC (@NizamiGanjaviIC) December 14, 2021