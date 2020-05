(FOTO) KOJI ŠOK: Mislili da zaustavljaju pijanog vozača, a ne klinca sa životnom ušteđevinom od 3 dolara

Petogodišnjaka s tri dolara u džepu policija je zaustavila za volanom automobila u američkoj saveznoj državi Utah. Objasnio im je da se uputio do Kalifornije kako bi kupio Lamborghini. Kako im je ispričao, prije nego što je sjeo za volan SUV-a posvađao se s mamom jer mu nije željela kupiti taj luksuzni auto.

Dječaka je na cesti primijetio jedan od policajca, koji je u prvi mah mislio da se radi o vozaču pod utjecajem alkohola. Naime, auto je vrludao autocestom, brzinom od 50 kilometara na sat. Policajci su sve objaviti na Twitter profilu policijske postaje, piše CNN.

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents’ car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020