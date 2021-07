(FOTO) ‘K’O ČEPOVI LIKVIJA’ Nives Celzijus pozirala u Baraćevim špiljama, čini se da joj je bilo jako hladno!

Autor: Dnevno

Pjevačica Nives Celzijus posjetila je Baraćeve špilje te na Instagramu podijelila fotografiju s izleta na kojem joj je, čini se, bilo prilično hladno – otkrio je to detalj koji je izludio njene pratitelje.

“Obavezno ponesite jaknu”, napisala je uz fotku na kojoj pozira u vrućim hlačicama i majici na bretele, dok joj se ispod nje naziru gole grudi. No bujne grudi nisu bile ono što je potaknulo raspravu, već činjenica da Nives nije je iste ‘oslobodila’.Naime, kako je i sama napisala, hladnoća je učinila svoje, a kako nije nosila grudnjak, pratitelji su to itekako primijetili, no baš i nisu dobili želju utopliti ju.

Fanovi su odmah počeli s raznim kreativnim komentarima.

“Na jednu okačiš kaput, a druga kao ventil od yuga”, “Jesu to kod tebe stalagmiti ili stalaktiti”, “Bradavice ko čepovi od likvija, “Nekima je drago sto se vidi da ti je hladno”, “Aha, hladno u spilji”, “Što je hladno na ovim Plitvicama”, “Hladno, vidim”, “Uf studeno”, šalili su se pratitelji, dok su joj mnogi dijelili komplimente.









Našao se i manji broj zajedljivih komentara. “Ako treba i u septičku jamu uči za malo lajkova”, sarkastično je komentirao pratitelj.