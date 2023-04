(FOTO) ‘KLADIM SE DA ME NEĆETE PREPOZNATI!’ Novinarka i voditeljica Mila Horvat pokazala fotografiju: ‘Iskreno, ne bih ni ja sebe samu’

Autor: Dnevno.hr/ N.K.

Bivša sportska novinarka i voditeljica Mila Horvat iznenadila pratitelje na svom Instagramu objavivši fotografiju iz djetinjstva na kojoj pozira sa još tri djevojčice, a tek rijetki su je uspjeli prepoznati.

Zagrebačka voditeljica pokazala je kako je izgledala kao djevojčica, s nestašnom, raskuštranom frizurom i zaraznim osmijehom.

“Evo malo smijeha.. kladim se da me nećete prepoznati na ovoj fotografiji. Iskreno, ne bih ni ja sebe samu. Urnebesno”, napisala je Mila.





Njezini pratitelji su u komentarima igrali igru pogađanja, no rijetki su bili uspješni pa je Mila ipak morala uskočiti pomoć.

“Hahaha… evo otkrit ću vam tajnu: prva lijevo, jedina koja je nalik na dječaka”, objavila je Mila.









Bila je to jedna od rijetkih prigoda u kojoj se oglasila bivša sportska novinarka, koja je nakon gotovo dva desetljeća rada u medijima, započela novi život u Londonu.

Inače, Mila je rođena u Celju, a djetinjstvo je provela u Humu na Sutli, gdje je vjerojatno i snimljena istoimena fotografija.

‘Napokon sam pronašla nekoga tko mi dopušta da budem svoja’

Nakon što ju kratki period nismo imali prilike vidjeti u javnosti, Mila se ponovno pojavljuje na eventima i objavljuje fotografije na društvenim mrežama. Nedavno je i uživala na odmoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a s pratiteljima je na Instagramu dijelila prizore od kojih zastaje dah i na kojima su joj svi zavidjeli. Između ostalog, objavila je fotografiju koja je dodatno zaintrigirala sve, i to onu na kojoj je fotografirala svoju nogu pokraj noge tajanstvenog muškarca na pijesku. Pretpostavlja se da je muškarac koji joj pravi društvo tajanstveni Španjolac s kojim je Mila već nekoliko godina u vezi.









“Dosta smo se lovili po svijetu jer je on isto menadžer, ozbiljan poslovni čovjek koji puno putuje, no nekako smo se uspjeli uskladiti. Već smo šest godina zajedno”, otkrila je u za Gloriju.

Na pitanje planira li vjenčanje je odgovorila :

”Nisam opterećena time. Kad si s nekim tko ti odgovara, što znači taj papir? Nisam opterećena temama kao što su brak i djeca. Samo je bitno naći nekoga tko je normalan, tko me razumije, tko me opušta, tko mi nije teret… Nekoga tko mi dopušta da dišem i da budem svoja, da smo individualci, a opet zajedno. To sam napokon i pronašla”, piše Glorija.