(FOTO) Kći bivšeg premijera zasjala u bijeloj haljini! Otkrila je i kakvu glazbu voli Tim Orešković

Autor: Dnevno.hr

Jedno od najvećih iznenađenja ovogodišnje Dore je Ella Orešković, kćer bivšeg hrvatskog premijera Tihomira Tima Oreškovića. U Opatiju 21-godišnja Ella dolazi s pjesmom ‘Come this Way’ čiju glazbu potpisuje Siniša Reljić Simba, a stihove sama Ella.

“Pjesma je ljubavna, srednjeg tempa, s malim retro touchem. Zvuči moderno, čvrsto i premda je nezahvalno opisivati pjesmu, pošto se ona prije svega mora čuti, rekla bih da je to nešto u stilu onog što na svjetskoj sceni radi Dua Lipa”, kazala je za Jutarnji pjevačica.

U Hrvatskoj živi već deset godina, kada se s obitelji doselila iz Kanade. Za glazbu se ozbiljnije počela zanimati još dok je pohađala American International School of Zagreb.

Upitana kako je otac reagirao na vijest da će nastupiti na Dori, otkrila je i kakvu glazbu voli bivši premijer.

“Cijela moja obitelj velika mi je podrška. Svima mojima drago je da me toliko veseli baviti se glazbom, pa ni tata nije iznimka. On isto jako voli glazbu, mada se moj i njegov glazbeni ukus razlikuju. On najviše sluša Queen, Rolling Stonese, Guns&Roses, AC/DC… “, otkrila je Ella.









Na generalnoj probi održanoj u petak u Opatiji Ella je pažnju privukla lijepom figurom, kad je prošetala crvenim tepihom u bijeloj haljini, u skladu s njenom ljubavnom pjesmom, jer i sam scenski nastup jednako je bitan kao i sama pjesma kad je u pitanju ovo glazbeno natjecanje.