(FOTO) ‘KAPU I MIKFORON JE POGODIO’: Mural Balaševića izazvao bijes obožavatelja

Autor: T.Š.

Nedavno preminuli kantautor Đorđe Balašević dobio je novi mural i to u novom Novom Sadu, no malo je reći da nije izazvao pozitivne reakcije.

“Pričaće ti o plovidbi, ti što sidro nisu digli…”, ispisani su stihovi “Uspavanke za dečaka”, dirljiv podsjetnik na djelo Đorđa Balaševića.

Mnogi su tako komentirali kako da nema kape na glavi, nitko ne bi prepoznao slavnog kantautora. Nekako izobličen i napuhnut zbilja ne izgleda kao djelo nekog pravog umjetnika.

“Otkud Nestorović na Đoletovom muralu?”, “Miša Tumbas s bradom”, “Mikrofon je pogođen, svaka čast…”, “Pa, kapu je pogodio”. “Đole Đogani s bradom”, “Ovo je tako loše, ja ga nikad ne bih prepoznala da nije napisano ko je. Baš, baš loše”, “Meni je ovo nekako baš bezobrazno, naslikaš Tumbasa i napišeš pored Đorđe Balašević, i evo ja završio. I sad nije ok da neko to prekreči, jer se on potrudio, pa valjda i sam vidi šta je uradio”, počeli su se nizati komentari, pa nastavili:

“Baš bezobrazno. Nacrta Vesića sa bradom i hoće da ga podmetne kao Đoleta…”. “Alfred Troter 1940.”, “Ovo ko da je Limanski crtao, oko pola pet ujutro, cirke”, “Izgleda da je moler namolovo sam sebe. Balaševića sigurno nije”, “Bruka”, samo su neki od cijelog niza komentara.