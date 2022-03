(FOTO) ‘Kad ovo pokažem Charles Michelu neće mi vjerovati’ Twitter gori zbog Plenkovićeve jarunske akcije

Autor: T. Š.

Premijer Andrej Plenković u subotu je obišao mjesto pada bespilotne letjelice u Zagrebu gdje se trenutno provode istražne radnje. Tom prilikom izjavio je da je riječ o letjelici sovjetske proizvodnje koja je lansirana s teritorija Ukrajine, ali da se još uvijek ne zna u čijem je posjedu bila.

“Ne znamo čija je letjelica bila. Letjela je nad Hrvatskom sedam minuta i pala ovdje. U nesreći smo imali puno sreće da nitko nije stradao. Oštećeno je četrdesetak automobila”, rekao je Plenković.

“Da ja sad kažem da je sve divno i dobro, to bi bilo smiješno. Da vam letjelica leti 7 minuta i padne na glavni grad… Ovo je samo iznimka. Kako se to dogodilo, je li to slučajno, je li to provokacija, tko je to napravio… To trebamo utvrditi. Ali ne trebaju građani brinuti”, dodao je.

Prije obraćanja novinarima Plenković je ulovljen kako fotografira mjesto pada letjelice, a potom fotografije pokazuje potpredsjedniku Vlade i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu.

Čini se da se premijer baš uživio u toj svojoj ‘jarunskoj akciji’ jer su ga fotografirali kako iz različitih kuteva snima letjelicu, a to je bilo dovoljno da teiteraši krenu sa šalama.

“Kad ovo pokažem Charles Michelu neće mi vjerovati. Omggg”, našalio se jedan tviteraš. “Izgleda kao da mu daje blagoslov”, “Ako ovo ne bude dokaz za braniteljsku mirovina džabe je slik’o…”, “Malo sam razočaran jer nije snimao selfie s dronom”, nastavile su se nizati šale.