(FOTO) JOŠ UVIJEK IMA ONO NEŠTO! Baka Stone u sedmom desetljeću pozirala u žutom bikiniju i prikupila gotovo 200 tisuća lajkova

Autor: Dnevno

Slavna glulmica Sharon Stone (64) proslavljena po ulozi u kultnom filmu Sirove strasti i u sedmom desetljeću života izgleda famozno. Danas njeguje prirodan izgled, te rijetko kad nosi šminku, a i farbanje kose zna preskočiti, što je vidljivo po njenim fotografijama na Instagramu, no opet je pokazala da još uvijek ima ‘ono nešto’.

Da se ni u ‘zlatnim godinama’ ne podvrgava estetskim tretmanima pomlađivanja otkrila je i fotografijom na kojoj pozira u žutom bikiniju, a istu je lajkalo gotovo 200 tisuća pratitelja. Komplimenti se još uvijek nižu.

“Sretno ljeto”, napisala je glumica i ponosno pokazala tijelo u dvodjelnom žutom kupaćem, a mnogi su primijetili i njenog omiljenog ljubimca u pozadini te su se našalili:

“Čak i pas zna da si bomba”, “Pogledaj kako te pas gleda”, “Pogled psića govori sve “, pisali su joj pratitelji.

Otkrila tajnu dobrog izgleda

Podsjetimo, uoči 60. rođendana Sharon Stone je za američke novine otkrila tajnu svog dobrog izgleda, ali i prirodnog starenja koje je u njenom svijetu prava rijetkost

“Ne jedem umjetno tretiranu hranu, ne pijem kavu i vrlo rijetko konzumiram gazirana pića i alkohol”, rekla je poznata plavuša te dodala: “Ali zato jedem meso, tamnu čokoladu i bez problema dodajem šećer u čaj ako poželim.”

Otkrila je i kako gotovo nikada nije na dijeti. “Volim jesti kao i svaka normalna osoba i jedem kad god sam gladna”, kazala je bez imalo suzdržavanja te objasnila zašto je za nju unutarnja ljepota mnogo važnija od vanjskog izgleda.

“Važno je u životu imati neku filozofiju ili vjeru koja će vratiti ravnotežu u vaš život. Za mene je to bio budizam. To je nešto što me vraća u središte i u čemu pronalazim mir i ljepotu – unutarnju eleganciju i skladnost”, zaključila je zvijezda filma ‘Sirove strasti’ zbog kojeg je i danas tiha patnja mnogih muškaraca.