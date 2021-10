(FOTO) JEDRE GRUDI MALOLJETNE KĆERI HEIDI KLUM DIGLE BURU: ‘Je li ovo uopće legalno? Pa ona je još dijete!’

Autor: T. Š.

Još s 12 godina Leni Klum (17) kći poznatog njemačkog supermodela Heidi Klum, željela se baviti manekenstvom, no koliko god preklinjala i molila majku to se nie dogodilo do njene 16 godine. Zato posljednjih godinu dana Leni živi svoj san, koji je već izazvao buru reakcija.

Pozirala je Leni za njemačko izdanje časopisa Vogue, debitirala na pisti na Berlinskom tjednu mode, krasila naslovnicu magazina Glamour te nosila reviju za kuću Dolce & Gabbana, a onda je uslijedio cover časopisa Rollacoaster.

Naime, maloljetna Leni je osvanula na coveru časopisa Rollacoaster.

Lijepa Leni pozirala je u ružičastoj haljini od perja, ali i pozirala u sakou ispod kojega nije nosila ništa.Intimne dijelove tijela prekrila je rukom, a potom se fotografijama pohvalila na društvenim mrežama. Zbog njenih godina, mnogi su ostali zatečeni tim izdanjem.









“Pa ona je još dijete! Zašto ovako seksualiziramo mlade djevojke? Je li ovo uopće legalno?!” pitali su se zabrinuti pratitelji.

Leni je zadovoljna načinom na koji je započela njena karijera, te joj se posao jako sviđa, otkrila je za Rollacoaster.